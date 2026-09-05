El Icavi construirá 24 pisos de protección pública en Guía Isora

El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) anunció ayer la puesta en marcha el proceso de contratación para levantar 24 viviendas de protección pública y sus respectivas 24 plazas de garaje en Guía de Isora. La obra, adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, tiene un presupuesto de 4.438.376,04 euros.
La promoción forma parte de un expediente más amplio, repartido en tres lotes, que contempla la construcción de 134 viviendas protegidas -con sus correspondientes 134 plazas de garaje- repartidas entre los municipios de la comarca sureña de Guía de Isora, Arona y Adeje. En conjunto, la inversión asciende a 29.847.469 euros, sin IGIC.
Los fondos proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente del programa destinado a impulsar la construcción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, financiado con recursos europeos Next Generation EU.
La promoción de Guía de Isora se suma a un volumen considerable de actuaciones que el Ejecutivo autonómico tiene en marcha en Tenerife.
Según los datos aportados por el propio Gobierno, la isla suma actualmente 1.137 viviendas públicas repartidas en distintas fases: 620 en construcción, 496 en fase de planificación y 21 ya entregadas.
Un parque en expansión
Además del paquete de Guía de Isora, Arona y Adeje, actualmente figuran promociones adjudicadas o en convenio en Granadilla (47 viviendas), San Miguel de Abona (90), Güímar (30), El Rosario (29), Los Realejos (27), Santiago del Teide (17), Arafo (24) y La Victoria de Acentejo (21). En Santa Cruz de Tenerife se tramitan, además, 226 viviendas en Cuevas Blancas y 37 en María Jiménez, dentro de un convenio interadministrativo valorado en 41,7 millones de euros. En Buenavista del Norte, Visocan impulsa otras 31 viviendas en el núcleo de Las Canteras dentro del programa Rehabita Canarias.
La cifra da idea del volumen de actuación en curso, aunque también deja patente el desfase entre las necesidades habitacionales de la comarca sureña, con fuerte presión turística y encarecimiento del alquiler, y el ritmo al que se materializan estas promociones, muchas de ellas aún en fase de licitación o construcción.