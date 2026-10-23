La reina Sofía preside el 30 de octubre en Tenerife un concierto benéfico

Las fundaciones CajaCanarias y La Caixa celebran el próximo viernes, 30 de octubre (19.00 horas), el concierto benéfico Invertimos en Fesbal, una iniciativa solidaria destinada a respaldar la labor que desarrolla la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y los bancos de alimentos de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El acto tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife y estará presidido por la reina emérita Sofía.
La venta de entradas benéficas para asistir al concierto, cuya recaudación se destinará íntegramente a Fesbal, se encuentra disponible en el enlace web https://cajacanarias.janto.es/.
La iniciativa reunirá sobre el escenario a tres destacados artistas canarios: Domingo el Colorao, Fabiola Socas y Juan Carlos Pérez Brito, quienes protagonizarán una velada concebida para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la solidaridad y dar visibilidad a la labor esencial que desempeñan los bancos de alimentos en nuestro territorio, cuya dedicación resulta fundamental para la mejora de la vida de las personas.
El acto también contará con las intervenciones de Pedro Miguel Llorca Llinares, presidente de la Fesbal y de la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas; Hernán Cerón Espino, presidente de la Asociación Banco de Alimentos de Tenerife (Bancoteide), y Humberto Orán Cury, presidente de la Fundación CajaCanarias.
Además de la asistencia presencial, se ha habilitado una Fila 0 para todas aquellas personas que deseen colaborar con la causa mediante aportaciones solidarias. Las contribuciones podrán realizarse a través del siguiente número de cuenta habilitado específicamente para este fin: IBAN: ES48-2100-1766-4302-0027-2506.
Las puertas del espacio cultural de la capital tinerfeña, situado en la plaza del Patriotismo, 1, se abrirán a las 18.00 horas y se cerrarán a las 18.45 horas, por lo que se recomienda a los asistentes acudir con antelación para facilitar el acceso y el desarrollo del protocolo previo al inicio del concierto.
VULNERABILIDAD
La Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) es una entidad apolítica y aconfesional, fundada en 1995, que agrupa y representa a los bancos de alimentos de toda España. Su labor se centra en combatir el hambre, la pobreza y el desperdicio de alimentos a través de la recuperación y distribución de excedentes entre las personas y familias en situación de vulnerabilidad, contribuyendo, al mismo tiempo, a la protección del medio ambiente.
Cecilia Suárez, Sara Socas, Mara Jaubert y Deyana Savova
En otro orden de asuntos, pero sin abandonar la agenda cultural de la Fundación CajaCanarias, este viernes ofrece tres propuestas en Santa Cruz de Tenerife, Garachico y Santa Cruz de La Palma. En la capital tinerfeña, el Otoño Cultural brinda hoy, y también mañana sábado (20.00 horas), El invencible verano de Liliana, una obra teatral protagonizada por la actriz mexicana Cecilia Suárez, en torno al asesinato real de una mujer, víctima de la violencia machista.
En el espacio cultural de la fundación en Garachico, la pianista Mara Jaubert y la soprano Deyana Savova clausuran esta noche (19.00) el ciclo de piano y canto con un concierto dedicado a la música lírica francesa, con partituras de Debussy, Fauré, Ravel, Poulenc y Delibes.
El Espacio Cultural CajaCanarias de la capital palmera prosigue hoy (20.00 horas) con sus Urban Art Days, una cita que va a estar protagonizada por Sara Socas, artista canaria de absoluta referencia en la música urbana nacional.