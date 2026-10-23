El público tinerfeño disfruta en TEA de la proyección de los ‘Bafta Shorts’ con el Festival Insularia 2026

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, acogió este miércoles la proyección de los Bafta Shorts, una de las sesiones centrales del circuito itinerante del X Festival Internacional de Cine Insularia-Islas del Mundo en Red. La sesión, organizada en colaboración con el British Council Spain y de entrada libre, congregó a los espectadores en la sala del centro de arte contemporáneo para exhibir, a lo largo de 128 minutos de metraje, la selección de cortometrajes de animación, ficción y documental galardonados y nominados en la última edición por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.
La proyección consolida el compromiso del certamen por abrir una ventana estable a las cinematografías de territorios insulares y tender puentes directos con los circuitos internacionales de primer orden. Los asistentes pudieron acceder a una radiografía del audiovisual contemporáneo del Reino Unido, que destaca por su pluralidad estilística, el compromiso social y la convivencia entre autores consolidados y cineastas emergentes.
El programa incluyó la exhibición de las dos producciones distinguidas con el galardón principal de la Academia en 2026. La obra This Is Endometriosis, codirigida por Georgie Wileman y Matt Houghton, expuso en pantalla un ensayo autobiográfico en primera persona sobre el tiempo arrebatado y la vivencia corporal frente a una patología crónica que afecta a millones de mujeres. En la categoría de animación, el público descubrió la obra ganadora Two Black Boys in Paradise, en la que el director Baz Sells recurre al poema de Dean Atta para reflexionar sobre la autoaceptación, el afecto y la identidad dentro de la comunidad LGTBIQA+.
La muestra proyectada en TEA abarcó asimismo propuestas que combinaron la solvencia técnica con el calado temático. La vertiente animada se completó con Cardboard, fábula familiar sobre la imaginación y la incertidumbre de un padre soltero dirigida por J.P. Vine, y con el relato sobre el duelo en el contexto ártico de Solstice, firmado por Luke Angus.
En el plano de ficción, la sesión contó con la tensión laboral de Magid / Zafar, de Luís Hindman; el dilema moral ante la decadencia artística en Nostalgie, de Kathryn Ferguson; la redención personal de Terence, de Edem Kelman, y la superación de la violencia familiar en Welcome Home Freckles, pieza de Huiju Park.
Tras el pase en la capital tinerfeña y habiendo clausurado sus jornadas principales en El Hierro, la décima edición de Insularia continúa su itinerancia por Canarias. El certamen llevará la sección Panorama durante los próximos días a Lanzarote (este viernes y el sábado, en el Museo del Timple de Teguise), Fuerteventura (28 y 29 de octubre, en la Casa del Zapatero de Betancuria) y La Palma (26 de octubre, en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma), acercando al público insular cinematografías procedentes de latitudes como Haití, Islandia, Cuba, Escocia, Chile o Azores.