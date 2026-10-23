Darío Bardam escenifica ‘Phantom’, el desencuentro permanente y amoroso entre danza y música con imaginario ‘underground’

Phantom llega este viernes, a las 19.00 horas, a la Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna. Se trata de una propuesta que investiga la distancia -y también la imposibilidad de unión- entre la danza y la música. La pieza, creada, dirigida e interpretada por Darío Bardam, parte de un gesto aparentemente imposible: eliminar la distancia entre ambos lenguajes. Es precisamente el fracaso de ese intento el que da lugar a una tercera presencia, construida a partir de ritmos, figuras y huellas sin un dueño estable. En ese espacio que se resiste a desaparecer toma forma un fantasma.
La danza y la música se convierten así en médiums la una para la otra. Ninguna dirige ni acompaña a la otra, sino que ambas construyen un territorio compartido en constante transformación. Phantom se presenta como una sesión de espiritismo entre cuerpo y sonido, un folclore de posesión y encantamiento donde el placer se convierte también en una forma de acecho.
La creación cuenta con música de Antcosmos, junto a música original de Ninf.A, y con el acompañamiento artístico de Aleksandar Georgiev. La pieza reúne además a un amplio elenco de artistas vinculados a la escena underground de las Islas, convocados específicamente para este proyecto. Esta presencia colectiva amplía el universo escénico de Phantom y refuerza su carácter híbrido, situando en un mismo espacio distintas sensibilidades, lenguajes y trayectorias de la creación insular.
El universo visual de la pieza ha sido desarrollado por Viven Deniz y Maison Dubler. El diseño de luces corresponde a Alejandro Cedrés, mientras que Claudia Luque firma el diseño gráfico. La producción está a cargo de Beatriz Bello y la distribución de pesoproducciones.
La colaboración y los apoyos de ámbito insular, nacional e internacional permiten que la pieza nazca vinculada a una red de instituciones y espacios culturales que trasciende las Islas. Esta articulación impulsa desde el inicio la proyección del elenco y de la obra, amplía su visibilidad y favorece las posibilidades de intercambio y circulación de la creación escénica canaria en otros territorios. Cabe destacar que, aunque la producción tiene una dimensión que rebasa el Archipiélago, el equipo es 100% canario o con sede en las Islas.
Phantom cuenta con el apoyo y financiación de distintas instituciones, espacios y proyectos culturales, entre ellos Auditorio de Tenerife, Gáldar en Danza, ICC (Imaginative Choreographic Center), Hallen i Farsta, La Caldera centre de creació de dansa, Colectivo RPM, Castillo Palacio de Magalia, Inaem, Ministerio de Cultura de España, Teatro El Sauzal, LAV-C (Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias), Danza en Breve, Fondo Nacional de Cultura de Bulgaria, Ministerio de Cultura de Bulgaria, Cabildo de Tenerife e ICDC del Gobierno de Canarias.
Phantom no se plantea como una pieza de danza contemporánea convencional, sino como una experiencia escénica en la que música y danza comparten un protagonismo esencial. La fuerte presencia de ambos lenguajes convierte la obra en un espacio de encuentro entre cuerpo y sonido, donde ninguno funciona como mero acompañamiento del otro. Música, movimiento e imagen construyen así un territorio común en el que las fronteras entre presencia y ausencia, cuerpo y sonido, realidad y aparición permanecen deliberadamente abiertas.