Marta Hazas y Javier Veiga defienden la comedia como el mejor vehículo para “hacer llegar los mensajes”

Con el cartel de localidades agotadas en las dos funciones en el Teatro Leal, los actores Marta Hazas y Javier Veiga defendieron este jueves en La Laguna el valor de la comedia como “el mejor vehículo” para hacer llegar al público “los mensajes que queremos contar”.
Los protagonistas de Un matrimonio sin filtros participaron en un encuentro informativo junto al alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, para contar los pormenores de una función que ya supera las 160 representaciones en todo el país y llega por primera vez a Canarias, donde podrá verse este viernes en Vecindario (Gran Canaria) y el domingo en el Auditorio de la Peña, en El Hierro.
“La respuesta del público nos demuestra que la apuesta por traer producciones de primer nivel a nuestro escenario es el camino correcto”, señaló Gutiérrez. “No solo apostamos por el talento local, sino también por magníficas obras de ámbito nacional que sitúen a nuestro teatro en la agenda cultural de todo el país”, indicó.
Hazas y Veiga, que también firma el texto, son matrimonio en la vida real e interpretan a una pareja en trámites de separación que se enfrenta por la propiedad de su vivienda. La adicción al móvil, a las pantallas y a las redes sociales es otro elemento de este espectáculo que la próxima temporada tendrá nuevas versiones en varios países de Hispanoamérica.
“El objetivo cuando hago una comedia es que la gente se ría, si no, no es una comedia”, detalló Veiga. “Esto lo podemos comprobar, porque lo escuchamos en la función. Siempre está ese nervio, hasta que empiezan las primeras carcajadas, y eso es muy bonito”.
Sobre el papel que desempeña la tecnología en la obra, Hazas considera que “el teléfono móvil es un tercero en discordia dentro de las relaciones. El tiempo que dedicamos a no levantar la cabeza de los móviles, y cómo eso afecta a nuestras relaciones personales, nos apetecía llevarlo al teatro y contarlo en clave de comedia”.