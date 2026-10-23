La programación de Periplo recibe a cuatro autores en la antesala del fin de semana

El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, Periplo, que comenzó el lunes y desarrolla su decimocuarta edición hasta el domingo, propone este viernes un nuevo recorrido literario cuyas coordenadas vienen definidas por el viaje compartido, su construcción cultural y los itinerarios históricos.
La jornada se inicia en la Carpa Sotavento (17.00 horas), donde Mónica Rumeu Zamorano conversará con Eduardo García Rojas acerca de su libro Un mundo a cuatro manos (Chiado books, 2026), en el que la autora recorre junto a su marido geografías tan distintas como Tailandia, Perú, India, Malawi, Japón, Vanuatu, Chile, Argentina y Uruguay.
Una hora más tarde (18.00) y ya en la Carpa Lago Martiánez, el escritor, periodista y viajero Valentín Carrera mantendrá un coloquio con Pilar Rubio Remiro sobre El mundo desde abajo. La odisea australiana de Rosendo Salvado (Folch & Folch, 2026), un libro en el que reconstruye el viaje del misionero benedictino gallego Rosendo Salvado desde Europa hasta Australia Occidental, donde fundó en 1846 la misión de Nueva Norcia.
Pilar Rubio Remiro dialogará más tarde (19.15 horas) con Lola Escudero, geógrafa y periodista especializada en comunicación cultural y turística. Su experiencia profesional y vital marcará el punto de partida para recorrer El viaje hecho relato.
La jornada del viernes incluye (20.30 horas) la participación de Gabriela Wiener, quien presentará junto a José Naranjo dos libros suyos, Huaco retrato (Random House, 2021) y Atusparia (Random House, 2024). Dos obras que parten de historias diferentes, pero comparten una misma voluntad de regresar al pasado para preguntar por aquello que seguimos heredando de él.
Para cerrar la jornada, se desarrollará Periplo Secreto: lo que la tierra guarda (22.00 horas), la travesía más misteriosa del festival, una propuesta que se despliega por “escenarios poco convencionales”. “En rincones donde la rutina parece haber borrado la huella del asombro, se despliegan experiencias que permanecen en secreto hasta el último instante”.