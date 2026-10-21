Los X Premios Quirino de la Animación Iberoamericana abren el plazo para la presentación de obras

Los X Premios Quirino de la Animación Iberoamericana abrieron este martes su convocatoria. A los galardones pueden inscribirse trabajos de 23 países iberoamericanos hasta el 25 de noviembre. La gala de entrega de los reconocimientos tendrá lugar el 23 de abril de 2027 en Santa Cruz de Tenerife.
Se admiten obras estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de diciembre de 2026 en las siete categorías principales: largometraje, serie, cortometraje, cortometraje de escuela, videoclip, obra de encargo y animación de videojuegos. Las seis primeras categorías compiten además, de forma automática, en las tres categorías técnicas: desarrollo visual, diseño de animación y diseño de sonido y música original.
La inscripción se realiza exclusivamente a través de la plataforma Festhome. El plazo de presentación se cierra el 25 de noviembre a las 23.59 (hora de México, GMT-6). Este año, un comité especializado en videojuegos se encargará por primera vez de la preselección de esta categoría.