El actor tinerfeño Álex García recibirá el premio al talento canario en el Festival Isla Calavera

El actor tinerfeño Álex García recibirá el Premio S. S. Venture al talento canario del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera en la ceremonia de apertura de su décima edición, que se celebrará en el Teatro Leal el próximo 6 de noviembre. El reconocimiento llega acompañado de la consolidación de ‘Hecho en Canarias’, la sección que el festival dedica a las producciones y creadores del archipiélago y que reunirá este año 19 producciones con este sello, seis largometrajes y 13 cortometrajes, que se podrán disfrutar entre el 6 y el 15 de noviembre en Multicines Tenerife (C. C. Alcampo).
Álex García, Premio S. S. Venture al talento canario
Natural de La Laguna, Álex García es una de las figuras más sólidas y versátiles de la interpretación española nacida en Canarias. El Premio S. S. Venture reconoce su trayectoria en cine, televisión y teatro, así como su proyección internacional y su vínculo con la industria audiovisual canaria.
El actor ha participado en producciones como La novia (2015) de Paula Ortiz, por la que fue nominado al Goya como mejor actor revelación; la aclamada miniserie de televisión Antidisturbios (2020), dirigida por Rodrigo Sorogoyen; El inmortal (2022-2026) y El cuco de cristal (2025). Su presencia en Isla Calavera permitirá celebrar el talento local desde la excelencia profesional y el diálogo con el cine fantástico y de género.
El nombre del premio remite al S. S. Venture, el barco de vapor de King Kong (1933), dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, la película en la que nace el mito de la criatura y aparece por primera vez el navío que la transporta hasta Nueva York. En ediciones anteriores, el galardón ha distinguido a Juan Carlos Fresnadillo, Elio Quiroga, Carolina Bang, Jonay Bacallado, Marta González de Vega, Adrián Guerra y Sara Sálamo.
‘Hecho en Canarias’, un espacio propio
Por segundo año consecutivo, Isla Calavera apuesta por la visibilidad del audiovisual canario a través de ‘Hecho en Canarias’, una etiqueta creada en 2025 para dar una posición destacada tanto a los cineastas de las islas como a las producciones rodadas en el archipiélago. De los 65 trabajos presentados, la selección final reúne 13 cortometrajes y 6 largometrajes, una programación que refleja la diversidad de miradas, generaciones y registros del cine “hecho en Canarias”.
La sección acogerá Cuántica Rave, comedia musical de ciencia ficción coproducida por la productora canaria Insularia Films y la sevillana Zanfoña Producciones. Es la segunda película de Paco L. Campano y está protagonizada por Antonio Dechent, Pablo Carbonell, Javier Botet y África de la Cruz.
Isla Calavera presentará también las primeras producciones de Noir Hollow, nuevo sello independiente español de cine de terror y fantástico: La casa de los monstruos, de David Hebrero, con Jaime Lorente, Antonio Resines y Eva Isanta; y Los que vienen, ópera prima de Víctor Català, protagonizada por Miguel Lago Casal, Lucía Veiga, Paula Gallego, Daniel Arias y Machi Salgado. Ambas fueron rodadas en localizaciones de Canarias.
Completan la selección Exilio, primer largometraje de ficción de la productora canaria ALDA Projects, una cinta de terror de Joel de León, coautor del guion junto a Sergio Miranda, rodada en Fuerteventura; así como Tránsito y Gummy, producidas por los hermanos Kiko y Javier Prada y dirigidas por ellos respectivamente. Estos dos títulos forman parte además de la Sección Oficial a Competición del festival.
Trece cortometrajes
La sección no competitiva incluirá 13 cortometrajes realizados en las islas, con obras de jóvenes cineastas que estrenan en Isla Calavera su primer trabajo y de nombres veteranos del audiovisual canario que se adentran en el terreno de lo fantástico. The Second Kind, La mujer de los nudos, Morfeo, Cataysa, En espiral, Dybbuk, Arrorró, De raíz, Cerdos de los 70, Mundo pecera, Somnia, Reset y Edén conforman la selección de cortometrajes Hecho en Canarias.
Tres de los cortos están firmados por mujeres y muchos llegan con un marcado perfil social, abordando temas como la vivienda, el territorio o las tradiciones. La selección también abarca propuestas puramente de género, desde la ciencia ficción al terror: encuentros cercanos con extraterrestres, seres sobrenaturales que invaden hogares, espectros del pasado y avatares cibernéticos.
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, y cuenta con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal. Cuenta también con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife como colaborador estratégico; el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.