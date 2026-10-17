Diecinueve obras, rodadas en ocho países, conforman la sección oficial de cortos del Isla Calavera 2026

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera acaba de presentar la sección oficial de cortometrajes a competición. El festival, que celebra en Tenerife su décima edición del 6 al 15 de noviembre, brinda en este apartado 19 cortometrajes elegidos entre casi 600 obras inscritas, una cifra que, destacan sus impulsores, refleja tanto el interés internacional de la convocatoria como la vitalidad del formato corto en el cine fantástico contemporáneo.
La competición contará con una amplia representación española, con siete títulos, seguida de cerca por la de Francia, con cinco. Completan la selección obras de Italia, Serbia, Países Bajos, Canadá, China y Estados Unidos.
En concreto, integran la sección los films The Colt Pixie, Camp Omega, Versipellis, Coeur de louve, Sail Away, Siempre hay un monstruo, Amor de padre, Ascensis, The One Minute Problem, Plankgas, What Was Taken, Influenzer, The Hound, A Shadow Over Me, Due to Delay, Avant de rentrer…, Vampiria, Hush Little One y Tenéis que verlo.
PANORÁMICA
Estos 19 títulos proponen un recorrido por los territorios más sugerentes del fantástico: viajes en el tiempo, piratas fantasmas, historias de amor queer en tierras de fantasía, bosques mágicos, licántropos, violencia extrema en el ámbito de la política y la familia, orgías vampíricas, investigaciones de crímenes con monstruos, sectas religiosas y el terror de las redes sociales.
La propuesta confirma la variedad temática y estilística del cortometraje fantástico, que condensa en pocos minutos universos propios, riesgos formales y reflexiones sobre el presente desde la imaginación y el género. Seis de los cortometrajes están dirigidos por mujeres, una proporción que “refuerza el compromiso del festival con la diversidad de voces y miradas dentro del género”.
Entre los cortos figura Amor de padre, de Caye Casas. El director ya participó en Isla Calavera en 2023, donde su película La mesita del comedor obtuvo el premio al Mejor Guion, el del Público y una mención especial del jurado. También regresa Gastón Haag, que compitió en la edición de 2024 con Tragedium y presenta ahora Siempre hay un monstruo. Repite, además, Jandro, presente por tercer año consecutivo con Influenzer.
Los trabajos seleccionados de producción europea también optarán al Premio Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo Fantástico, que clasifica para los Premios Méliès de Oro de la Méliès International Festivals Federation.
DAVID CRONENBERG
Surgido en 2017, Isla Calavera celebra su décima edición como espacio de encuentro entre el público, los creadores y la industria del cine de género. Este año el certamen tendrá como leitmotiv el 40º aniversario de La mosca (1986), de David Cronenberg.
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, y cuenta con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal.
La muestra cinematográfica dispone también del apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife como colaborador estratégico; el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.