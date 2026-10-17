Fuera de Campo reúne en noviembre a referentes del cine iberoamericano

Fuera de Campo convoca en Tenerife a grandes referentes del cine contemporáneo iberoamericano a lo largo de seis jornadas del mes de noviembre, con la mirada puesta en las claves de la creación cinematográfica concebida como resultado de un trabajo colectivo.
La sexta edición de este programa de especialización cinematográfica incluye entre sus novedades su carácter gratuito y su celebración al completo en TEA Tenerife Espacio de las Artes, donde tendrán lugar las proyecciones, las clases magistrales y la mesa redonda de esta iniciativa que aspira a afianzarse como punto de referencia del cine contemporáneo más innovador y relevante en torno a la Escuela de Cine Fuera de Campo, que dirige el cineasta Jose Alayón en Tenerife.
EL PROGRAMA
Las jornadas se desarrollarán los días 3, 4, 5, 10, 17 y 18 de noviembre. La Escuela ha invitado a 11 creadores de diferentes disciplinas. Se trata del cofundador y director de Filmin, Jaume Ripoll, el productor Adrià Monés, los directores José Luis Guerín, Lucrecia Martel, Simón Mesa Soto y Diego Céspedes, junto a la guionista Valentina Viso y las creadoras canarias Silvia Navarro (directora de arte y directora), Alba Gil Aceytuno (música), Lilia Ana Ramos (fotógrafa) y Daniasa Curbelo (artista multidisciplinar).
Para asistir a las actividades formativas es necesario inscribirse a través del enlace web https://jornadas.programadecine.com/inscripcion-2026/, mientras que la asistencia a las proyecciones y los coloquios que las siguen son abiertas al público y las entradas se pueden retirar en la web de TEA a partir de este lunes, 19 de octubre.
El programa contempla el desarrollo de cinco clases magistrales y una mesa redonda que van seguidas de proyecciones de películas y los coloquios consiguientes con sus directores. Además, el programa se completa con una proyección especial para estudiantes en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. De esta manera, se hará una proyección con coloquio de la película La lucha, acompañada de su director, Jose Alayón, y el actor Tomasín Padrón. Las jornadas cuentan con los apoyos del Ministerio de Cultura y del Cabildo de Tenerife, además de la colaboración de TEA Tenerife Espacio de las Artes y la Universidad de La Laguna.