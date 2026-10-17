El festival de cine Insularia sale de la isla de El Hierro e inicia la agenda itinerante de su décima edición

Tras clausurar su sede principal en El Hierro, el Festival Internacional de Cine Insularia-Islas del Mundo en Red ha iniciado su programación itinerante en el Archipiélago. El objetivo es que el público de otras islas pueda disfrutar también de la cinematografía que se produce en territorios insulares de todo el mundo.
Para ello, se han programado sesiones especiales en el Auditorio Infanta Cristina de San Sebastián de La Gomera y en la playa Caleta de Sebo de La Graciosa, ayer viernes y hoy sábado. El festival visitará La Palma este lunes y el 26 de octubre, en concreto, el Teatro Chico de la capital palmera; el 21, TEA Tenerife Espacio de las Artes, el 23 y el 24, el Museo del Timple de Teguise, en Lanzarote, y finalizará el 28 y 29 de octubre en la Casa del Zapatero, en Betancuria, en la isla de Fuerteventura.
El itinerario incluye la proyección del programa doble de la sección Panorama, que reúne tanto títulos que han marcado la historia del certamen como aquellos que han formado parte de la sección competitiva de este año y cuyos ganadores se dieron a conocer en la gala de clausura del 11 de octubre en Valverde. El primer premio fue para You Land, de Debora Maité; el segundo, para Their Accounts, de Hannah Hunters, y recibió una mención especial Dodo, de Lorris Coulon. A esto se suma, el próximo miércoles (20.00 horas) en TEA Tenerife Espacio de las Artes, la exhibición de la muestra Bafta Shorts.