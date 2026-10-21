Los guiones de IsLABentura 2026 se presentan a las grandes productoras

La quinta edición del laboratorio de guion IsLABentura Canarias, que organiza el Gobierno regional a través de Canary Islands Film, entra en su recta final esta semana con la presentación de los trabajos a las grandes productoras de cine y televisión. Sus representantes se desplazan a las islas para conocer la versión final de los nuevos guiones que han nacido este año, de los que algunos resultarán premiados en la gala que tendrá lugar este sábado.
Agaete (Gran Canaria) es el punto neurálgico de esta fase final, a donde guionistas, tutorías y productoras se están dando cita. En la Casa de la Cultura del municipio grancanario, cada guionista defenderá su proyecto ante las productoras, en las sesiones de pitching de este viernes. Allí estarán representantes de más de una veintena de productoras nacionales y canarias, como Movistar Plus, Secuoya, Onza, Portocabo, Fasten Films o Buendía Estudios.