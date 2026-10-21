Hemisferio3 fabrica emociones: ‘Metaficción’ llega a la Biblioteca Municipal de Santa Cruz

La Fábrica 2.0, Hemisferio3 y Reciclown Teatro, dirigidos por Gabriel Maldonado, continúan fabricando valores ciudadanos a través de la narración oral y la escritura creativa. La propuesta abarca una serie de acciones que mezclan la creatividad de la ciudadanía (público infantil, adolescente y adulto) con la de artistas profesionales de la narración oral, la literatura, la ilustración…
El próximo impulso en este contexto es el taller Metaficción, monitorizado por el escritor Víctor Conde este jueves, 22 de octubre (10.30 horas), y el 5 y el 11 de noviembre dentro de las actividades de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Este taller pretende crear, con la ayuda de la audiencia participante, una serie de superhéroes cotidianos basados en aquellos roles y actitudes nobles que podemos encontrar en la sociedad actual.
Otra acción de esta iniciativa es el taller La Fábrica de los Reyes Magos, desde donde se trabaja con escolares de distintos centros educativos y distintas islas. El rango de acción va de zonas rurales a espacios y barrios más urbanitas. El concepto se adapta a los intereses y cualidades de la edad, creando con el alumnado de 1º y 2º de Primaria una serie de cartas demandantes de buenos deseos para la humanidad.
Desde Tenerife, El Hierro, La Palma, Fuerteventura…, sus majestades han recibido durante varios años la correspondencia de estas pequeñas y pequeños agentes culturales, que de seguro habrán escrito lo mejor de sí.
No se debe olvidar la importancia de la narración oral en algunas de las actividades mencionadas. Gabriel Maldonado hace hincapié en la importancia de la palabra escrita y hablada, en las posibilidades que contiene como elemento de cambio y acción. “El verbo es probablemente el arma más poderosa que tenemos a mano para derrotar las miserias humanas. Destilamos y modelamos la palabra dentro de nosotros para dar vuelo a las ideas, las emociones, los valores…”.
Maldonado asegura que nada de esto sería posible sin que las acciones resultasen apoyadas o directamente financiadas por instituciones como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el de Fuencaliente o el Gobierno de Canarias, en colaboración con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.