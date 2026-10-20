Los ‘Bafta Shorts’ de la Academia Británica llegan a TEA con el Festival Insularia

TEA Tenerife Espacio de las Artes es este miércoles (19.00 horas) escenario de la proyección de Bafta Shorts, en el marco de la programación itinerante del Festival Internacional de Cine Insularia-Islas del Mundo en Red. La sesión, organizada en colaboración con el British Council, es de entrada libre hasta completar el aforo y reúne cortos británicos de animación, ficción y documental galardonados y nominados en la última edición de los premios de la Academia Británica.
La selección ofrece una radiografía de la cinematografía contemporánea que explora perspectivas e identidades muy diversas, desde el ensayo íntimo y de carácter personal hasta proyectos de ficción o entretenimiento de una escala más ambiciosa.
En el centro del pase figuran las dos producciones reconocidas con el galardón principal. En la categoría de acción real, This Is Endometriosis, codirigida por Georgie Wileman y Matt Houghton, es un ensayo autobiográfico sobre el tiempo arrebatado y la vivencia corporal frente a esta enfermedad crónica.
En el apartado de animación, la distinción recayó en Two Black Boys in Paradise, dirigida por Baz Sells, que combina recursos mixtos para retratar la autoaceptación, el afecto y la identidad dentro de la comunidad LGTBIQA+. En la segunda quincena de octubre, Insularia extiende sus proyecciones de la sección Panorama por La Gomera, La Graciosa, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.