La Fundación CajaCanarias escruta la sociedad y la política en la antigüedad

La Fundación CajaCanarias organiza los días 29 de octubre y 4 y 5 de noviembre una nueva edición de sus Jornadas de Cultura Clásica, que en esta ocasión llevan por título Polis. De la antigüedad a la Europa actual. La programación incluye dos conferencias, de los catedráticos Adolfo J. Domínguez Monedero y María José Hidalgo de la Vega, y la representación teatral Échale la culpa a Pandora, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
Las conferencias, de entrada libre hasta completar el aforo, comienzan a las 19.00 horas, mientras que la función teatral se inicia a las 20.00. Toda la información, así como la venta de entradas para el espectáculo, se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.
En Polis. De la Antigüedad a la Europa actual, las jornadas abordarán el nacimiento de la política, los modelos de gobierno y las tensiones entre el poder individual, las leyes y la voluntad colectiva, así como los retos que afrontan las democracias.
La agenda se abre el jueves 29 de octubre con la conferencia Los enemigos (antiguos) de la democracia griega, a cargo de Adolfo J. Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua y director del equipo de investigación Hélade de la Universidad Autónoma de Madrid. Domínguez abordará el surgimiento de la polis griega como espacio de convivencia y organización colectiva, así como el nacimiento de la política y los mecanismos establecidos para regular el ejercicio del poder. La conferencia concluirá con una reflexión sobre los enemigos internos y externos de este sistema de gobierno.
IMPERIO
El miércoles 4 de noviembre, María José Hidalgo de la Vega, catedrática de Historia Antigua por la Universidad de Salamanca, brindará Zenobia, reina de Palmira, mujer poderosa que desafió a Roma. En su intervención recorrerá la trayectoria de la gobernante del siglo III que retó a la autoridad del Imperio romano. La conferencia analizará su ascenso y caída, hasta su derrota frente al emperador Aureliano y su traslado como cautiva a Roma.
Las jornadas completan su programación el 5 de noviembre con la obra de teatro musical Échale la culpa a Pandora, con la dirección artística de Daniel Rodríguez y con texto y dirección musical a cargo de Enrique Fernández-Villamil Menéndez. Las entradas cuestan cinco euros.