Los de Siempre Films exhiben una decena de sus cortos en la Sociedad Centro Icodense

El proyecto Seis años de cinefórum desde el Noroeste de Tenerife en la Sociedad Centro Icodense albergó este lunes la proyección de una decena de cortometrajes de Los de Siempre Films, una productora audiovisual tinerfeña integrada por el realizador Emilio González, los actores y guionistas Nacho Peña y Víctor Hubara, el sonidista Óscar Oapé, los productores Airam Rodríguez y Silvania C. Suárez y la directora de fotografía María Fernanda Durán, además de contar con la colaboración eventual del humorista y guionista icodense Darío López.
Los títulos exhibidos fueron Casa Chano, Camarero 2, BETA, La habitación, La cita, Marcos y Cordero, Papá, Mi ratito, La mancha y Patata.
Además de su labor creativa, Los de Siempre Films impulsa iniciativas destinadas al fomento del sector audiovisual. Entre ellas destaca la dirección del Festival de Cine del Nordeste.