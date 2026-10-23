Piden modificar la ampliación del Centro de Salud de Tacoronte-El Sauzal para facilitar el acceso

Aprovechando la modificación del proyecto de ampliación de la primera fase del Centro de Salud de Tacoronte-El Sauzal, la Asociación de Usuarios ha presentado dos propuestas que pueden mejorar la accesibilidad y el servicio.
La primera de ellas se la envió al servicio de Infraestructura del Servicio Canario de la Salud y consiste en trasladar la ampliación desde la fachada delantera al lateral derecho del edificio -mirando desde el centro de salud hacia la Carretera General del Norte-, de modo que ocupe la cabecera del actual aparcamiento, junto a su rampa de acceso. Entre otras ventajas, este cambio mantendría despejado el frente del centro de salud y permitiría habilitar una zona para dejar y recoger a los usuarios que llegan en vehículo y conservar, al menos una plaza de aparcamiento reservada para personas con discapacidad. Además, reduciría considerablemente el tiempo de ejecución y las dificultades constructivas que supondría ampliar el edificio hacia la carretera.
La segunda propuesta se le remitió al Ayuntamiento de Tacoronte y se refiere a que la salida de vehículos desde el nuevo emplazamiento de urgencias sea directa por el hueco de la estructura hasta llegar al antiguo aparcamiento que existe en la parte posterior del edificio.
Según los proponentes, este trazado evitaría bordear el edificio, circular sobre una arqueta o instalación séptica y atravesar el aparcamiento provisional y, lo más importante, se conseguiría un recorrido más directo, seguro y fluido.