Usuarios del centro de salud de Tacoronte denuncian deficiencias graves

La falta de luz en los accesos y en el aparcamiento anexo al centro de salud de Tacoronte, inaugurado en enero; las filtraciones del pozo tanquilla séptica, y la rotura del toldo plegable que impide cobijarse de la lluvia, son algunas de las deficiencias que sufren a diario usuarias y usuarias y el personal y para las que reclaman una solución urgente.
La demanda más “sangrante” es la falta de luz, ya que las nuevas plazas de estacionamiento se abrieron hace nueve meses. El cambio de hora ha agravado la situación de inseguridad y desamparo y los trabajadores tienen miedo porque ya a las seis de la tarde con el cambio de horario entran y salen a oscuras”, sostiene el presidente de la Asociación de Usuarios y Usuarias, José Ángel Amador, quien asegura que junto a la dirección del centro se le ha exigido al Ayuntamiento una actuación inmediata.
Con la llegada de las lluvias, la falta de iluminación unida a la humedad convierte el firme y la rampa de tránsito en un auténtico peligro para peatones y personas mayores.
A ello se suma que el toldo plegable, que ayuda a protegerse del sol y de las lluvias a las personas que esperan para hacerse analíticas, está roto desde agosto y no se puede abrir. Los trabajadores no lo quieren mover porque, aseguran, hay partes que están sueltas y pueden desprenderse. En agosto le hicieron la petición al Ayuntamiento y en ese momento la concejal de Sanidad, Leni Ávila, les dijo que a finales de septiembre se había presupuestado y que estaba en periodo de ejecución.
La última de las deficiencias son las filtraciones de vertidos de una tanquilla séptica o pozo en el entorno del inmueble. De esto también se ha hecho eco la formación política de Sí se Puede, y lo ha calificado de una “situación preocupante que genera insalubridad”.
El concejal de Alumbrado Público, Aguas y Saneamiento, Suso Acosta, asegura que el Gobierno municipal ha sacado en este mandato la obra del colector de saneamiento del Centro de Salud, “que venía retrasado desde hacía una década” y por lo tanto, no entiende de dónde provienen estos vertidos pero lo comprobará en los próximos días.
Respecto a las luminarias, detalla que el expediente de apertura del parking se hizo junto con el del alumbrado. “Se apostó por fotovoltaicas para evitar el sobrecoste de obra civil y para no comprometer la futura ampliación del centro de salud que, una vez concretada, estos placas se aprovecharán para otras zonas del municipio”, precisa. El expediente ha tardado a la espera del informe del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y ahora mismo está en licitación”, puntualiza el edil.