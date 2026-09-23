Operativo urgente de limpieza por un caso extremo de Diógenes en pleno casco de Tacoronte

Un operativo extraordinario de limpieza en el que participaron cerca de una decena de operarios de la Mancomunidad del Norte, la Policía Local y concejales del grupo de gobierno, consiguió sacar ayer cerca de 9.000 kilos de basura (80 contenedores) de los exteriores de una vivienda ubicada en el número 55 de la Carretera General, en pleno casco de Tacoronte.
Allí vivía (y vive) una mujer de 70 años, con una discapacidad del 65% y diagnosticada de paranoia y Síndrome de Diógenes quien no puede entrar a su casa debido a la acumulación de residuos y materias fecales. Una situación que provoca desde hace varios años el malestar de los vecinos del entorno ya que los alrededores del inmueble y la zona de paso comunitario se habían convertido en un foco de insectos, roedores y todo tipo de bacterias y debían soportar los malos olores.
La situación de esta vecina fue denunciada en enero a Diario de Avisos por su hermana, Dulce Peraza, quien ayer estuvo presente en el operativo e insistió en la importancia de limpiar también el interior de la vivienda. “No entiendo por qué no se hizo”, declaró.
Consultada al respecto, la concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Vanessa Luis Ravelo, confirmó que el Ayuntamiento no tuvo la autorización de todos los propietarios para poder acceder, un requisito legal indispensable.
La realidad de la hermana de Dulce se vuelve más insostenible y por eso Dulce insiste en que su hermana debe estar ingresada debido a sus problemas mentales y debe recibir tratamiento para su enfermedad, dado que hace cuatro años fue diagnosticada de cáncer.
La concejal destacó el trabajo conjunto de la Policía Local y de los operarios de limpieza, que comenzó a las 06.45 y se prolongó durante casi cinco horas debido a que no fue sencillo retirar toda esa basura y desinfectar los exteriores. “Ahora la situación está en manos de Servicios Sociales y también se trabaja con la Justicia y la familia para poder entrar al inmueble”, apuntó.
Asimismo, desde el Gobierno local se espera que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes que permita la culminación de este expediente que afecta desde hace varios años a la zona comercial de La Estación y a esta vecina que no recibe el tratamiento adecuado.
En este sentido, el concejal del área, José Caro, confirmó meses atrás a este periódico que “la jurista del área ha incoado varios expedientes informando al juzgado de la situación de esta señora”. En su momento, la forense elaboró un informe en el que decía que la vecina en cuestión estaba aquejada de ciertas enfermedades mentales pero en la resolución judicial no se consideró su ingreso en una institución psiquiátrica y dijo que era un asunto que debía resolver el Ayuntamiento de Tacoronte.
Hacerlo no resulta sencillo, dado que se le ha atendido en varias ocasiones en pero en otras no ha acudido a las citas programadas para abordar su caso.