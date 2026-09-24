David Bustamante cancela su concierto en Tenerife por motivos de salud

David Bustamante no actuará este domingo 27 de septiembre en Icod de los Vinos. El Ayuntamiento ha anunciado la cancelación del concierto previsto en la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, dentro de la programación de la Fiesta del Arte, debido a problemas de salud del cantante.
La cancelación ha sido comunicada oficialmente por GTS Management, oficina de representación de Bustamante. Según la información trasladada al Consistorio, el estado de salud del artista le impide llevar a cabo la actuación prevista en el municipio tinerfeño.
El Ayuntamiento de Icod de los Vinos ha precisado que se trata de una circunstancia “totalmente ajena” tanto a la administración local como a la organización del evento.
“Lamentamos profundamente que el artista no pueda acompañarnos en esta celebración y las molestias que esta situación pueda ocasionar a todas las personas que esperaban disfrutar de su actuación”, señala el comunicado municipal.
Pese a la ausencia de David Bustamante, la Fiesta del Arte mantendrá su celebración este domingo. El Ayuntamiento ha confirmado que trabaja en la incorporación de otro artista para ocupar el espacio que deja el cantante en la programación.
El nombre de su sustituto será anunciado en las próximas horas a través de los canales oficiales municipales.
David Bustamante envía un cariñoso mensaje a su público
Por su parte, Bustamante ha querido enviar un mensaje a las personas que tenían previsto asistir a su actuación en Icod de los Vinos.
“El artista desea trasladar todo su cariño al público de Icod de los Vinos y confía en poder reencontrarse muy pronto con todos vosotros”, recoge el comunicado difundido por el Ayuntamiento.