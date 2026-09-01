El Gobierno de Canarias aprueba transformar el IES San Marcos en un CIFP

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, aprobó este lunes el decreto para transformar el Instituto de Educación Secundaria (IES) San Marcos en el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Icod de los Vinos, que comenzará su actividad con esta denominación a partir del 1 de septiembre.
Este nuevo CIFP permitirá reforzar la oferta de Formación Profesional en el norte de Tenerife y dar respuesta a las necesidades formativas y laborales de una comarca en la que el IES San Marcos ha ejercido durante décadas como uno de sus principales referentes en estas enseñanzas. Para el curso 2026/2027, el centro contará con alrededor de 400 estudiantes y ampliará su oferta con tres nuevas titulaciones.
La transformación del centro supone, además, la culminación de la ampliación de la red de centros integrados impulsada por el Gobierno de Canarias durante la presente legislatura para extender y especializar la oferta de Formación Profesional en todas las islas.
En este sentido, el nuevo CIFP dará cobertura tanto al propio alumnado de Icod de los Vinos como al procedente de municipios del norte de Tenerife como La Guancha, San Juan de la Rambla, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte, reduciendo la necesidad de desplazarse más de sesenta kilómetros hasta Santa Cruz de Tenerife o La Laguna para cursar determinadas enseñanzas.
A partir del próximo curso, el centro impartirá exclusivamente enseñanzas de Formación Profesional de grado básico, medio y superior, tanto en modalidad presencial como a distancia, con una oferta vinculada a sectores estratégicos del entorno y a las necesidades del tejido productivo de la zona. Entre las novedades para el curso 2026/2027 se encuentran el ciclo de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, el ciclo de grado superior de Dietética y el doble grado de Administración y Finanzas y Asistencia a la Dirección.
Familias profesionales
Estas nuevas enseñanzas se incorporan a una oferta que abarca las familias profesionales de Hostelería y Turismo, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad y Electrónica, Sanidad, Administración y Gestión e Industrias Alimentarias. En grado básico se impartirán Cocina y Restauración, Mantenimiento de Vehículos y Electricidad y Electrónica. En grado medio, además del nuevo ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería, se ofertarán Gestión Administrativa, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Cocina y Gastronomía, Servicios de Restauración, Panadería, Repostería y Confitería y Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Por su parte, la oferta de grado superior incluirá Dietética, Asistencia a la Dirección, el doble grado de Administración y Finanzas y Asistencia a la Dirección, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y Guía, Información y Asistencias Turísticas, además de Dirección de Cocina en modalidad a distancia. Esta transformación da continuidad a una trayectoria de más de cinco décadas del IES San Marcos, fundado en 1974 y vinculado desde sus orígenes a la FP.