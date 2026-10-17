La tala de árboles en La Salud llega al juzgado: piden pararla de inmediato

La tala de árboles en el barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, llegará este lunes, 19 de octubre, a los tribunales. La Asociación Medioambiental Los Árboles Hablan solicitará al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la suspensión inmediata de los trabajos en el entorno de la antigua iglesia de San Gerardo.
La entidad pedirá como medida cautelarísima que se detenga cualquier actuación de tala, apeo, destoconado, poda drástica o trasplante de los ejemplares afectados por el proyecto municipal. Además, ha advertido de que no descarta emprender acciones penales.
Según la asociación, los trabajos comenzaron durante la tarde del jueves y ya se han talado unos seis árboles, mientras que alrededor de 14 ejemplares afectados por el proyecto continuarían en pie.
La actuación forma parte del proyecto para la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo y la rehabilitación de su entorno, aprobado por la Junta de Gobierno de Santa Cruz el pasado 27 de abril. El plan municipal contempla, entre otras intervenciones, la creación de nuevas plazas de aparcamiento en esta zona de La Salud.
La asociación denuncia un posible incumplimiento de la ley
Los Árboles Hablan sostiene que la actuación incumple la Ley 7/2025, de protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección de Canarias, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2025.
La norma establece con carácter general la prohibición de talar los árboles incluidos en su ámbito de aplicación, aunque contempla varias excepciones. Entre ellas figuran los riesgos para personas o infraestructuras, obras justificadas por el interés general o necesidades prioritarias debidamente justificadas de una administración.
En esos supuestos, la ley obliga a considerar las alternativas posibles siguiendo el principio favor arboris, que da prioridad a conservar los ejemplares. Además, la tala debe contar previamente con un informe favorable de un técnico competente que la justifique, salvo que exista una situación de urgencia.
La asociación asegura que en el expediente de San Gerardo no constan ni ese informe técnico ni un estudio de alternativas, una afirmación que corresponde a la entidad y sobre la que, por el momento, no consta una respuesta municipal incorporada a esta información.
El colectivo también señala una contradicción dentro de la propia documentación del proyecto. Según explica, la memoria recoge que “los árboles de gran porte existentes en la Plaza se mantendrán”, mientras que una separata de jardinería contempla trabajos de “talas, podas y limpiezas”, incluidos ejemplares de flamboyanes y jacarandas.
Cinco alternativas planteadas para el aparcamiento
Los Árboles Hablan sostiene además que el estacionamiento previsto en la parcela tiene carácter provisional y que existen otros espacios en La Salud donde podrían habilitarse aparcamientos sin eliminar estos árboles.
Entre las alternativas que la asociación afirma haber trasladado al Ayuntamiento figuran una cancha municipal en desuso en la calle Bartolomé Cifra y solares situados en las calles Guanarteme y Cornisa.
También propone terrenos de mayor superficie en Barranco Molina y la calle José Luis de Miranda. Según la organización medioambiental, estas opciones fueron comunicadas al Consistorio durante agosto y septiembre sin que hasta ahora haya recibido respuesta.
El conflicto por el arbolado de San Gerardo no es nuevo. El proyecto municipal ya llegó a los tribunales meses atrás después de que la asociación y residentes de La Salud reclamaran medidas para conservar una veintena de árboles afectados por la actuación.
La solicitud que se presentará este lunes se incorporará al recurso que Los Árboles Hablan mantiene contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 27 de abril de 2026, por el que se aprobó el proyecto modificado de la primera fase.
Este sábado, la asociación también ha enviado un escrito al alcalde de Santa Cruz de Tenerife en el que reclama el cese inmediato de las talas y solicita acceso al informe técnico y a la documentación que, a su juicio, debería justificar la eliminación del arbolado.
“No estamos en contra de mejorar La Salud ni de que el barrio tenga aparcamiento. Estamos en contra de que se haga incumpliendo la ley y a costa de los únicos árboles del barrio, cuando hay otras opciones”, sostiene la entidad.