Veinte árboles llevan a replantear los 80 aparcamientos en La Salud

El barrio de La Salud, en Santa Cruz, se encuentra dividido. Tras la histórica reivindicación de los residentes, que exigían al Ayuntamiento capitalino la creación de más aparcamientos en la zona, el proyecto recién licitado por el Consistorio para dotar al entorno de la iglesia de San Gerardo, tras su demolición, de 80 nuevas plazas de estacionamiento, se enfrenta ahora a la amenaza de acabar ante la Justicia. El motivo son 20 árboles, entre ellos dos palmeras canarias protegidas por la ley, que según denunció el jueves la asociación ecologista Los Árboles Hablan y la plataforma Barrio La Salud Verde “serán talados” para favorecer la construcción de un parking que puede hacerse en otros solares sin afectar al ecosistema urbano.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS que “convocaremos la próxima semana a todos los vecinos del barrio para intentar buscar acuerdos en torno a los aparcamientos y la rehabilitación de la plaza José Carlos Schwartz. El Ayuntamiento está abierto al diálogo y, aunque la obra ya ha sido licitada, por 1,9 millones de euros, se está a tiempo de plantear alternativas e, incluso, de revisar el proyecto”.
Por su parte, el concejal de Obras, Javier Rivero, recordó que el proyecto “es el resultado de más de dos años de reuniones, propuestas vecinales y análisis técnicos para dar respuesta a una de las demandas históricas de La Salud: la creación de nuevas plazas de aparcamiento”.
En este tiempo, dijo, “el Ayuntamiento ha trabajado junto a la comisión vecinal y la asociación de vecinos San Gerardo en una actuación en la que se han analizado distintas alternativas y se han incorporado nuevas propuestas trasladadas por los propios vecinos”. Por ello, apuntó que “rechazamos las afirmaciones que sostienen que la actuación era desconocida o que no había sido objeto de participación vecinal, ya que el proyecto ha sido abordado con los representantes de los residentes y, además, no constituye la única respuesta de aparcamiento que se va a llevar a cabo en La Salud”.
Subrayó que “el proyecto se enmarca en una estrategia global para incrementar progresivamente la oferta de estacionamiento en el barrio, que incluye intervenciones en la calle José Fonspertius, el acondicionamiento de la parcela situada junto a la cancha de San Gerardo o en la calle Cornisa. Por ese trabajo conjunto con los vecinos, se permitió estudiar de forma individualizada todas las alternativas planteadas en estos dos años, muchas de las que coinciden con las cinco alternativas que expresan los colectivos contrarios, pero que no son viables”.
La asociación San Gerardo recogerá firmas para pulsar la opinión vecinal
La asociación de vecinos San Gerardo saldrá a la calle, a partir del lunes, para repartir hojas informativas con todos los detalles del proyecto de aparcamientos en San Gerardo, y recoger firmas, puerta a puerta, para que “cada residente pueda expresar libremente su opinión”, según anunció ayer el colectivo vecinal.
La asociación señaló que “se está dando voz a una minoría como si representara el sentir general de los vecinos, cuando la inmensa mayoría de los residentes llevamos años reclamando una solución al grave problema de aparcamiento que sufre nuestro barrio y apoyamos este proyecto para crear 80 nuevas plazas en San Gerardo. Miles de vecinos convivimos a diario con la falta de estacionamiento y sabemos la necesidad real que existe. Defendemos un proyecto que busca mejorar la calidad de vida, compatibilizando la creación de plazas con la conservación del entorno”.