El proyecto para 80 aparcamientos en el barrio de La Salud, ante la Justicia para salvar 20 árboles

La asociación ecologista Los Árboles Hablan, junto a vecinos del barrio de La Salud de Santa Cruz, anunciaron ayer que llevarán ante la Justicia el proyecto que el pasado mes adjudicó el Ayuntamiento capitalino para crear 80 plazas de aparcamientos en esta zona de la capital. Los trabajos, que incluyen la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo, también contemplan la remodelación de la plaza José Carlos Schwartz, junto a la que existen 20 árboles, entre ellos dos palmeras canarias que, según los denunciantes, “se van a talar con las obras”. Por ello, y representados por el abogado Felipe Campos, impulsarán medidas judiciales para exigir la “paralización cautelar de esta intervención hasta que contemple la protección del arbolado afectado”.
La presidenta de Los Árboles Hablan, Carmen de la Rosa, y el portavoz del colectivo Barrio La Salud Verde, Miguel Ángel Hernández, afirmaron que “no queremos aparcamientos a costa de talar árboles”, pues según indicaron la actuación afectará a dragos, jacarandas, araucarias y palmeras, entre ellas dos canarias que están protegidas por ley”.
Los vecinos están preocupados por la desaparición de los árboles alrededor de la iglesia, los cuales presentan un buen estado de conservación a pesar del “deficiente” estado de mantenimiento de la plaza. De la Rosa explicó que “este arbolado en La Salud forma parte del patrimonio vegetal y de la identidad del barrio, aparte de aportar múltiples beneficios a la salud de los residentes como oxígeno, sombra, humedad o reducir la contaminación acústica”.
Asimismo, apuntó que “son ecosistemas en los que viven aves y polinizadores, por lo que la presencia de árboles de gran porte protege a las personas de morir durante las olas de calor y mejora la salud mental. El mantenimiento y conservación del arbolado existente en el barrio es vital para la calidad de vida del vecindario y para el medioambiente. Estos árboles son seres vivos que llevan más de 25 años en este entorno y no pueden ser talados para hacer aparcamientos provisionales”.
Por ello, subrayo que “exigimos al Ayuntamiento que conserve estos árboles y mejore el entorno de la plaza sin sacrificar las especies, porque aparte de atentar contra el ecosistema del barrio está vulnerando leyes y decretos, entre ellos la recién aprobada ley canaria de protección del arbolado urbano”.
De la Rosa detalló que “la asociación encargó un informe ambiental en el que se ha constado que la obra causará una enorme pérdida del arbolado de la zona, lo que implicaría reducir hasta 600 kilos de niveles de captación de dióxido de carbono; 2.360 de producción de oxígeno; o 400 kilos al año de filtrado de contaminantes, aparte de generar ruido, aumentar la temperatura y, con ello, incrementar la demanda energética en 400 kilovatios anuales”.
Según los dos colectivos, la documentación municipal, que alegaron carece de un estudio biomecánico de cada árbol y de informes fitosanitarios, “no justifica la afección que se quiere acometer en este patrimonio vegetal del barrio para construir aparcamientos, cuando además existen cinco alternativas de solares en los que se podría construir un parking subterráneo o en altura sin afectar a ninguna especie vegetal”.
Cinco solares sin arbolado para nuevas zonas donde estacionar
Residentes del barrio capitalino, a través del colectivo La Salud Verde, solicitaron al Ayuntamiento de Santa Cruz el acondicionamiento de solares en las calles Cornisa, Guañañime y José Luis Miranda, además de una cancha en desuso o un espacio próximo al barranco del Molino, como zonas idóneas para crear aparcamientos en el barrio sin afectar al entorno de la iglesia San Gerardo. Cabe recordar que el Consistorio ha destinado 1,9 millones a esta actuación, de la que el concejal de Obras, Javier Rivero, aseguró que “tras dos años de reuniones se acordó con la asociación de vecinos San Gerardo la mejora de la zona”.