Halloween 2026 en Tenerife: casas del terror, fiestas y actividades gratis que ya tienen fecha

Halloween 2026 en Tenerife ya tiene sus primeras celebraciones confirmadas. Aunque todavía quedan municipios por presentar sus programas, la Isla contará con casas del terror, fiestas de disfraces, actividades infantiles y propuestas gratuitas para disfrutar de una de las noches más esperadas de octubre, que este año cae en sábado.
Las actividades anunciadas se repartirán entre Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Adeje, Candelaria y El Sauzal, con opciones para familias, jóvenes y adultos. Algunas requieren comprar entradas o inscribirse previamente, mientras que otras permiten participar sin coste.
Entre los planes destacan una casa del terror organizada por jóvenes, una acampada temática, fiestas con música electrónica y actividades infantiles en plazas y centros comerciales.
Halloween 2026 en Tenerife: planes gratuitos para disfrutar en familia
1. Halloween en El Sauzal: actividades gratuitas en dos plazas
El Ayuntamiento de El Sauzal celebrará Halloween el sábado 31 de octubre, con actividades familiares en la plaza del Príncipe y la plaza de San Pedro. La programación se desarrollará entre las 17.00 y las 23.00 horas, con acceso gratuito.
El Consistorio todavía no ha dado a conocer el programa completo, aunque ya ha confirmado que las actividades se trasladarán a la Sala La Pirámide, junto al Mercado Municipal, si las condiciones meteorológicas impiden celebrarlas al aire libre.
2. Truco o trato, maquillaje y laberinto en Siam Mall (Adeje)
El centro comercial Siam Mall, en Costa Adeje, ha preparado varias actividades con motivo de Halloween.
Del 28 al 31 de octubre, las familias podrán participar en una ruta de truco o trato entre las 12.00 y las 21.00 horas. Para acceder será necesario presentar un ticket de compra superior a 10 euros. También se han programado sesiones de maquillaje los días 30 y 31 de octubre, además de un laberinto de Halloween el sábado 31, entre las 11.30 y las 13.30 horas.
La agenda incluye igualmente proyecciones de cine con películas como ParaNorman y Coraline durante el fin de semana anterior.
3. Acampada de Halloween en Santa Cruz de Tenerife
Los jóvenes de Santa Cruz tendrán una alternativa diferente para celebrar Halloween. El programa municipal Distrito Joven organizará una acampada temática en Acorán los días 30 y 31 de octubre, con juegos nocturnos, actividades de misterio, talleres creativos y dinámicas de convivencia. La iniciativa ofrece 30 plazas gratuitas y está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años empadronados en el municipio.
La actividad comenzará el viernes 30 a las 18.00 horas y continuará el sábado 31. Para participar será necesario tramitar la inscripción a través de los canales de Distrito Joven.
Casas del terror y actividades para los más pequeños
4. Casa del Terror 26 en Candelaria
Uno de los planes previstos para el 31 de octubre es la Casa del Terror 26, que se instalará en la Zona Joven Punta Larga, en Candelaria. La actividad comenzará a las 17.30 horas y ofrecerá un recorrido ambientado con personajes de miedo, entre ellos una novia que llora, muertos que no descansan y un inquietante cocinero.
La experiencia está organizada con la participación de jóvenes del municipio y forma parte de la programación Ánimas y rituales 2026. Las entradas estarán disponibles a través de Tickety y en taquilla. El Ayuntamiento no concreta el precio en la programación consultada.
5. Talleres y espectáculo infantil del Día de los Muertos
Candelaria también ha preparado una propuesta para el viernes 30 de octubre, especialmente dirigida a familias con niños. La Biblioteca de Punta Larga acogerá, desde las 17.00 horas, talleres con Carolina Purpurina, para los que será necesaria la inscripción a través de Tickety.
A las 17.45 horas comenzará la actuación infantil Truco o trato, con Ahinara Rodríguez y Fidel Galbán. La actividad está recomendada para mayores de cinco años y los menores deberán acudir acompañados por un adulto responsable.
Fiestas de Halloween en Tenerife para adultos
6. Halloween Night Party en Aguere Cultural (La Laguna)
La Laguna contará con una fiesta de Halloween el sábado 31 de octubre, a partir de las 23.00 horas, en Aguere Cultural, situado en la calle Herradores. El evento combinará disfraces, ambientación de terror y música electrónica.
El cartel incluye a Carlos Kinn, Serial Killerz, Anceu, Juana La Cubana, Mauro and Friends, Mito y Beat Creator. Las entradas están anunciadas en la plataforma Tickety desde 30 euros.
7. Halloween en Bulan Social Club (Santa Cruz)
La calle La Noria también acogerá una fiesta temática el 31 de octubre, organizada por Bulan Social Club. La celebración comenzará a las 22.00 horas y se prolongará hasta la mañana del 1 de noviembre, con diferentes sesiones musicales. Entre los artistas anunciados figuran José Hdez, Miguel Mones, Iva Dive y Anabel Sigel.
Las entradas cuestan entre 12 y 20 euros, dependiendo de la modalidad y del horario de acceso. La fiesta está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años.
La Noche de Finados, otra alternativa en Tenerife
8. Candelaria celebra los Finados con música y castañas
Para quienes prefieran una propuesta relacionada con las tradiciones canarias, Candelaria celebrará la Noche de Finados el 31 de octubre. La cita comenzará a las 20.00 horas en la plaza de Santa Ana, con el espectáculo A las almas, del grupo Filigrana.
La programación continuará con actuaciones de parrandas y una degustación de castañas y gofio, recuperando costumbres vinculadas al recuerdo de los difuntos. El Ayuntamiento incluye esta celebración dentro del programa cultural Ánimas y rituales 2026.