Más de 230 personas aprueban el examen para ser taxistas en Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área del Taxi, ha publicado en su sede electrónica (https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t738) las calificaciones provisionales de la convocatoria para obtener el permiso de conducción de taxi.
Estas pruebas se realizaron el 22 de septiembre y, tras obtener los resultados, las personas interesadas en solicitar la revisión de los exámenes podrán hacerlo a partir del martes, 13 de octubre, y hasta el 26 de octubre, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en nota de prensa.
A las pruebas accedieron 241 personas, en una convocatoria organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, que se celebraron en el Pabellón Municipal Pancho Camurria de la capital tinerfeña.
De todas las presentadas, 233 han recibido la calificación de aptas, según los resultados provisionales. La prueba de aptitud se centró en la realización de un cuestionario tipo test, con 40 preguntas sobre aspectos normativos, como al conocimiento del callejero de la ciudad, edificios públicos y otros centros de interés, además del código de circulación y conocimientos básicos de inglés.