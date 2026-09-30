Taxistas, en pie de guerra ante la “amenaza” de bloquear su acceso al muelle de Santa Cruz desde el día 4

Taxistas de Santa Cruz de Tenerife se han puesto en pie de guerra, una vez más, en señal de rechazo a las nuevas acciones de organización ejercidas por Nogal, la empresa adjudicataria encargada de la distribución de las operaciones de flotas de taxis y atención de pasajeros en el muelle Sur y dársenas del puerto capitalino.
La asociación La Gremial del Taxi ha enviado un escrito, tanto a los profesionales del sector como a la Autoridad Portuaria y a la citada empresa, en el que exige aclaraciones respecto al reciente mensaje enviado por Nogal a los taxistas de la capital, a través de WhatsApp, a quienes les exige el envío de datos personales, fotografías del DNI, seguro en vigor y tarjeta de transporte bajo la amenaza de “no autorizar la entrada al muelle a ninguna licencia que no haya enviado toda la documentación” y denegar el turno a partir del próximo domingo, 4 de octubre.
El presidente de La Gremial, Zebenzui Pérez, explicó ayer que “ante todo pedimos tranquilidad y cautela a los compañeros del taxi ante esta nueva jugada de Nogal, pues la competencia es pública y no puede impedir el derecho al trabajo, ya que somos un servicio público regulado y, por tanto, la facultad para condicionar, restringir o denegar el acceso y el turno de trabajo a una licencia en el recinto portuario corresponde, únicamente, a la Autoridad Portuaria, no a una empresa privada”.
Pérez indicó que “a fecha de hoy no nos consta ninguna resolución oficial por parte de Puertos que faculte a esta entidad a vetar turnos o el acceso al muelle por no cederle datos personales de los taxistas para que integren un fichero privado. Este requerimiento, difundido por WhatsApp, vulnera la normativa al incumplir con la ley de Protección de Datos”.
En este sentido, desde la asociación, segunda en representación en la Mesa del Taxi del Ayuntamiento de Santa Cruz, se ha trasladado un requerimiento y solicitud de expediente a la Autoridad Portuaria para que aclare la legitimidad de la empresa y ordene la “paralización” de cualquier restricción indebida de accesos o turnos.
Vía judicial
Pérez advirtió que “si a partir del 4 de octubre se veta el turno o el acceso al muelle a compañeros con licencias en regla se estará incurriendo en una restricción ilegítima del derecho laboral, lo que será denunciado ante la Autoridad Portuaria y a las instancias judiciales correspondientes”. Asimismo, pidió a los taxistas que “no envíen” documentación personal a Nogal hasta que Puertos aclare lo ocurrido y, además, exigió a dicha empresa la suspensión cautelar del envío masivo de mensajes al colectivo.
“Esta actuación por parte de una entidad privada genera una grave alarma e indefensión, al atribuirse potestades de prohibición de acceso sin estar amparado en ninguna resolución oficial”. Por ello, ha solicitado a la Autoridad Portuaria una copia del contrato, concesión, encomienda o convenido de gestión formalizado con la empresa Nogal, así como sus correspondientes pliegos de cláusulas.