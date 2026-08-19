Cien taxis de Santa Cruz podrán recibir ayudas para instalar cámaras y mamparas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife publicó ayer la propuesta de resolución provisional de las subvenciones destinadas a financiar la instalación de sistemas de seguridad en los taxis que prestan servicio en el municipio. El documento recoge 101 solicitudes con propuesta provisional favorable, por un importe máximo de 300 euros por beneficiario, además de las solicitudes que deben completar documentación o subsanar algún requisito antes de que se dicte la resolución definitiva. La línea está destinada a financiar la incorporación de mamparas de seguridad y sistemas de videovigilancia en los vehículos taxi, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad de los profesionales y de los pasajeros.
La convocatoria, impulsada por el Consistorio, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, recibió un total de 126 solicitudes, de las cuales 101 cuentan con propuesta provisional favorable, así como con una partida presupuestaria que asciende a los 45.000 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento recordó que la propuesta tiene carácter provisional y que todavía no constituye la concesión definitiva de las ayudas.
Según informó la corporación municipal, la resolución provisional está disponible en el Tablón de Edictos y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde las personas interesadas pueden consultar la situación de su solicitud y, en su caso, realizar los trámites necesarios. Así, quienes lo deseen disponen de diez días naturales, a contar desde el día siguiente a la notificación, para presentar alegaciones. Las personas incluidas en el anexo correspondiente podrán aportar durante este mismo periodo los certificados pendientes.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “la seguridad debe estar presente en todas las políticas municipales y, en este caso, estamos poniendo recursos públicos para facilitar que los profesionales del taxi puedan incorporar sistemas que mejoren su protección durante la prestación del servicio. Son medidas concretas, que responden a una demanda del sector y que contribuyen a tener un transporte público más seguro y con mejores condiciones tanto para los trabajadores como para los usuarios”.
Por su parte, la concejala delegada del área de Taxi, Gladis de León, señaló que “esta convocatoria permite dar respuesta a una demanda que el sector del taxi ha trasladado durante los últimos años y que tiene que ver directamente con la seguridad de los profesionales durante la prestación del servicio”. La edil explicó que “el objetivo es facilitar que los taxistas puedan incorporar medidas que contribuyan a mejorar su protección y la de los usuarios”.