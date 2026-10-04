Estos son los cinco finalistas del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027: cuándo y cómo votar

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 abrirá este lunes, 5 de octubre, a las 19.30 horas, la votación popular para elegir su cartel oficial. Será entonces cuando se den a conocer las cinco obras finalistas seleccionadas entre las 41 propuestas presentadas al concurso.
Los trabajos finalistas corresponden a Ayoze Felipe Gómez, Eduardo Puyol, Juliana Serrano, Lucía Casanova y Nareme Melián, cuyos diseños competirán por convertirse en la imagen de la próxima edición del Carnaval, dedicada a Roma Eterna: el imperio del Carnaval.
La votación permanecerá abierta entre el 5 y el 12 de octubre a través de la web oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Cada persona podrá emitir un único voto por su propuesta favorita.
Cinco finalistas y 12.000 euros para el ganador
La obra que consiga el mayor número de votos será proclamada cartel oficial del Carnaval 2027 y su autor o autora recibirá un premio de 12.000 euros.
Además, cada uno de los cinco finalistas ha obtenido ya una dotación de 1.000 euros por haber alcanzado esta fase del concurso.
El Ayuntamiento había recibido un total de 41 propuestas, de las que el jurado seleccionó las cinco que pasarán ahora a la votación ciudadana.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que el objetivo es que sean los propios ciudadanos quienes participen en la elección de la imagen del Carnaval.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó el nivel de las propuestas seleccionadas y confió en que cualquiera de ellas pueda representar la próxima edición.
Cuándo comienza el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027
La presentación del cartel ganador marcará el inicio oficial del Carnaval 2027.
La primera gran cita del calendario será la gala inaugural del próximo 22 de enero.
Hasta entonces, la atención estará puesta en la votación popular, que permitirá elegir durante una semana la imagen que representará una edición inspirada en la antigua Roma.