Confirman el cambio excepcional en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027: “El martes 23 de febrero será festivo”

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 modificará de forma excepcional su calendario. La Gala Inaugural, que siguiendo las fechas habituales habría tenido que celebrarse el 8 de enero, se traslada al 22 de enero, mientras que el Carnaval en la calle tendrá lugar del 19 al 28 de febrero.
El cambio “viene dado por el corto plazo que había con el calendario de la Cuaresma”, explica en a Televisión Canaria el concejal de Fiestas, Javier Caraballero. De esta manera, la fiesta en las calles de la capital tinerfeña se concentrarán entre el viernes 19 y el domingo 28 de febrero de 2027.
“El martes de Carnaval, 23 de febrero, será festivo en Santa Cruz”, añade a la televisión pública el alcalde José Manuel Bermúdez.
Los Indianos y el Carnaval de Santa Cruz no coincidirán
Los Indianos de Santa Cruz de La Palma están previstos para el lunes 8 de febrero de 2027, mientras que el lunes incluido en la semana grande del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife será el 22 de febrero, dos semanas después. De esta manera, las dos celebraciones no coincidirán en la misma jornada.