Una fuerte explosión despierta a vecinos de Santa Cruz de Tenerife: un coche envuelto en llamas

Una fuerte explosión despertó anoche a varios vecinos de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife, después de que un vehículo comenzara a arder durante la noche en uno de los márgenes de la calle El Cardón, cerca de la esquina con la calle Pinzón.
Las llamas envolvieron rápidamente el vehículo y generaron una importante alarma entre los residentes y los conductores que circulaban por esta zona del distrito Suroeste de la capital tinerfeña.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife, Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y Policía Nacional. Los bomberos consiguieron sofocar el incendio, que finalmente se saldó únicamente con daños materiales.
Según han relatado varios residentes a Televisión Canaria, el ruido de una fuerte explosión les hizo salir de sus viviendas y encontraron un vehículo envuelto en llamas. Ante la intensidad del fuego, algunos vecinos bajaron de inmediato para retirar sus propios coches de las proximidades y evitar que pudieran resultar afectados.
No es el primer caso
Los servicios de emergencia aseguraron la zona mientras los bomberos trabajaban sobre el vehículo hasta conseguir extinguir las llamas. Tras la intervención, el turismo quedó completamente calcinado.
Residentes de La Gallega aseguran a Televisión Canaria que este no sería el primer vehículo que arde en la zona, una circunstancia que ha incrementado la preocupación entre quienes viven en la zona.