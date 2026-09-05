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Madrugada de fuego en Santa Cruz: cuatro coches afectados y dos calcinados

La policía investiga el origen de las llamas, que dejaron dos vehículos completamente calcinados.
Madrugada de fuego en Santa Cruz: cuatro coches afectados y dos calcinados
Hasta la zona se desplazaron igualmente agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y de la Policía Nacional
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Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en Santa Cruz de Tenerife afectó a cuatro vehículos estacionados en la calle Eladio Roca y Salazar, en la zona del barrio de El Perú. Dos de los coches quedaron completamente calcinados y un tercero sufrió importantes daños.

El fuego obligó a intervenir a efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife destinados en el parque de Santa Cruz, que acudieron hasta el lugar para sofocar las llamas y evitar que continuaran propagándose entre los vehículos.

Según la información disponible, un cuarto coche también resultó afectado por el incendio, aunque los daños fueron menores que en los otros tres vehículos. Hasta la zona se desplazaron igualmente agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y de la Policía Nacional.

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