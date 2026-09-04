Un motorista, herido grave tras chocar con un coche en Tenerife

Un motorista ha resultado herido de carácter grave tras una colisión con un turismo en Arona, en el sur de Tenerife. El accidente se produjo este viernes, 4 de septiembre, en la calle La Trujilla, en Cabo Blanco, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.
El aviso se recibió a las 16.28 horas, momento en el que el 112 activó los recursos de emergencia necesarios.
A su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al motorista, un hombre que presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.
Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
La Policía Local reguló el tráfico
Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de regular el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.
El siniestro consistió en una colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle La Trujilla, en Cabo Blanco.