Ya es oficial: Santa Cruz retrasa dos semanas el Carnaval 2027. Lo que era un rumor en los mentideros de los grupos del concurso se ha convertido en una realidad administrativa. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del organismo autónomo de Fiestas, ha anunciado un cambio drástico en el calendario de la fiesta más internacional de la isla debido a condicionantes logísticos insalvables.
La decisión, de carácter excepcional, responde principalmente a la ocupación del Recinto Ferial. El tradicional PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) mantendrá sus puertas abiertas hasta el 6 de enero, lo que deja un margen de apenas 48 horas para iniciar los actos del Carnaval si se siguiera el esquema habitual. Ante la imposibilidad material de levantar la faraónica estructura del escenario en tan poco tiempo, el consistorio ha decidido mover ficha.
Las nuevas fechas: de la Gala a la calle
Con este anuncio oficial, el calendario carnavalero sufre un desplazamiento en cadena que los aficionados deben anotar ya en su agenda. La Gala Inaugural, inicialmente prevista para el 8 de enero, se traslada definitivamente al 22 de enero. Este respiro de catorce días permitirá que los equipos de montaje y los proveedores trabajen con las garantías de seguridad y calidad necesarias.
Por su parte, el plato fuerte de la fiesta, el Carnaval en la calle, también se ve afectado por este ajuste. Los bailes, las cabalgatas y el ritmo en las plazas de la capital tinerfeña se celebrarán finalmente del 19 al 28 de febrero. Este cambio busca, además, facilitar el trabajo de los grupos del Carnaval, que dispondrán de más margen para ultimar sus preparativos tras el periodo navideño.
El alcalde defiende la calidad del concurso
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha sido tajante al respecto de esta modificación: “No se podía exigir lo imposible ni arriesgar la calidad de un Carnaval de esta envergadura”. Según el regidor, la prioridad absoluta es garantizar que el espectáculo mantenga el nivel de excelencia que le ha otorgado el reconocimiento mundial. “Esta variación permitirá que todas las partes puedan trabajar con mayor comodidad”, añadió.
En sintonía con estas declaraciones, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, incidió en que la medida ha primado el “interés general”. Caraballero explicó que hubiese sido “materialmente imposible” garantizar el correcto montaje del escenario en tan solo una semana, por lo que el retraso beneficia tanto a la organización como a los colectivos y proveedores vinculados profesionalmente a la fiesta.
Un alivio para los grupos y el turismo
La noticia ha sido recibida con alivio en el sector, ya que un inicio tan temprano (solo dos días después de Reyes) suponía un reto logístico extremo para las murgas, comparsas y agrupaciones musicales. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife requiere una maquinaria de precisión que, en esta ocasión, ha necesitado de un reajuste temporal para no morir de éxito.
Con este nuevo cronograma, la capital chicharrera se prepara para un febrero de intensidad máxima, asegurando que el Recinto Ferial luzca sus mejores galas sin las prisas que habrían condicionado el resultado final de la edición.