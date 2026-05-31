alto voltaje

Las plataneras de DIARIO DE AVISOS por el 30 de mayo ‘vuelan’ de los quioscos

Hoy toca dar las gracias a nuestros lectores y, eso sí, animarles a cuidar la planta, que crecerá y mucho
Las plataneras de DIARIO DE AVISOS por el 30 de mayo ‘vuelan’ de los quioscos
Las plataneras de DIARIO DE AVISOS por el 30 de mayo ‘vuelan’ de los quioscos | Sergio Méndez
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Como viene siendo habitual en los últimos años con motivo del Día de Canarias, DIARIO DE AVISOS regaló ayer a sus lectores, con la compra del periódico, una platanera canaria cultivada in vitro producida por la empresa pública insular Cultesa.

La respuesta en los quioscos no pudo ser mejor, ya que las existencias de plataneras y periódicos se agotaron en los puntos de venta. Así que hoy toca dar las gracias a nuestros lectores y, eso sí, animarles a cuidar la planta, que crecerá y mucho.

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