DIARIO DE AVISOS, el periódico más leído de Canarias

DIARIO DE AVISOS revalida su posición como el periódico más leído de Canarias. Los datos de abril de 2026, publicados por GfK, la consultora oficial de medición de audiencias en España, sitúan a la edición digital del Decano de la prensa canaria en el primer lugar del ranking regional con 1.870.960 lectores, por delante de las otras tres cabeceras que se editan en Canarias. Un liderazgo que no es puntual: es la confirmación de una tendencia sólida, sostenida y creciente a lo largo de los últimos años.
Según la certificación nacional de GfK, DIARIO DE AVISOS registró en el mes de abril una audiencia media diaria de 246.035 lectores y un total de 13.963.041 páginas vistas en el mismo periodo. Estas cifras no solo acreditan el primer puesto en número de usuarios únicos, sino que confirman que los lectores canarios acceden al Decano con una frecuencia y una fidelidad muy superiores a las de cualquier otra cabecera regional.
Muy por detrás de DIARIO DE AVISOS se sitúan La Provincia, con 1.324.172 usuarios únicos, y Canarias7, con 1.320.139, ambas cabeceras de Las Palmas. En cuarto y último lugar figura el periódico El Día, con tan sólo 1.094.165 usuarios únicos mensuales. La distancia que separa a DIARIO DE AVISOS de su competidor más directo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife supera los 776.000 lectores, lo que representa una ventaja superior al 70%. El Día y La Provincia forman parte de Editorial Prensa Ibérica, con sede en Hospitalet de Llobregat, en Cataluña.
DIARIO DE AVISOS es, además, el único periódico generalista de Canarias que ofrece gratuitamente a sus lectores la totalidad de sus contenidos, sin muros de pago ni registro digital obligatorio para acceder a la información. Una apuesta por la información libre y plural que contribuye directamente a sus excelentes datos de audiencia.
El periódico que más crece
Este crecimiento se produce en un contexto de expansión del ecosistema multimedia de Grupo Plató del Atlántico, que integra, junto al DIARIO DE AVISOS y su plataforma digital DiariodeAvisos.com, a Atlántico Televisión —el único canal privado de solo noticias de España—, Atlántico Radio y DANews.eu, editado en inglés y alemán para los más de medio millón de residentes extranjeros en Canarias. Un ecosistema que multiplica el alcance, refuerza la marca y convierte al grupo en el mayor conglomerado multimedia del Atlántico Medio. Grupo Plató del Atlántico participa también en la propiedad del periódico nacional El Español, líder de audiencia en España y que dirige el periodista Pedro J. Ramírez.
Una plataforma multimedia única en la prensa española
DIARIO DE AVISOS es el único periódico de Canarias que cuenta con una plataforma audiovisual de producción propia integrada en su edición digital. A través de ella, el Decano ofrece cada día a sus lectores contenidos en vídeo de elaboración propia: noticiarios, información meteorológica actualizada, deportes, espacios de entretenimiento y una programación audiovisual adaptada a todos los dispositivos —móvil, tableta y ordenador—, pensada para un consumidor que exige información ágil, directa y de calidad. Esta capacidad de producción propia sitúa a DIARIO DE AVISOS en una categoría diferente a la de cualquier otro medio regional de España.
A ello se suma una singularidad que ninguna otra cabecera de prensa en España puede ofrecer: los lectores de DIARIO DE AVISOS tienen acceso, desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento, a la emisión en directo de Atlántico Radio, integrada en la propia plataforma de DiariodeAvisos.com. Un servicio que convierte al Decano en una ventana sonora abierta las 24 horas para una audiencia mundial.
Y lo mejor está por llegar. A lo largo de las próximas semanas, DiariodeAvisos.com anunciará importantes novedades tecnológicas y multimedia que ampliarán de forma sustancial las posibilidades informativas, interactivas y audiovisuales de su plataforma digital. Innovaciones que reforzarán aún más el liderazgo del Decano en la era de la información y que situarán a este periódico en la vanguardia de la prensa digital en España. El futuro del periodismo canario se escribe, como siempre, aquí.