Buenas noticias desde el reino animal. O, mejor dicho, desde el más allá. La rata muerta que llevaba horas tirada en la calle Juan Albornoz Sombrita, en Santa Cruz de Tenerife, ha sido finalmente retirada después de que DIARIO DE AVISOS denunciara su presencia.
La noticia merece celebrarse. No todos los días desaparece un cadáver de la vía pública y, mucho menos, con tanta discreción. Eso sí, la operación de limpieza parece haberse quedado a medio camino. Porque la rata ya no está, pero algunos supuestos excrementos siguen allí. Una especie de recuerdo de despedida que nadie se ha molestado en recoger.
El animal había pasado la noche del lunes al martes en la calle, como demostraban dos vídeos grabados por la noche y a primera hora de la mañana. Tras hacerse pública la situación, finalmente alguien se llevó a la protagonista de esta historia.
Pero la misma vecina advierte de que en el lugar “siguen las cacas” por lo que pide, o reitera, una mayor limpieza. Lo verdaderamente curioso es que para retirar un animal muerto de una calle haya hecho falta que su presencia acabe convertida en noticia. Y que, después de desaparecer el cadáver, todavía queden restos que obliguen a volver sobre el mismo asunto.