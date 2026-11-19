La Policía Local de La Laguna precintó ayer un contenedor que ocupa desde hace días una zona de aparcamiento en La Barranquera, en Valle de Guerra. Pero es que, además, invade el estacionamiento reservado para una persona con discapacidad, como se ve en la imagen.
Se trata del pedido realizado por una floristería de la zona que, al parecer, ha avisado a la compañía contratada sin que, por lo que se ve, le hiciera demasiado caso.
Tras numerosas quejas, los agentes intervinieron ayer.
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