Hay quien busca alojamiento en Santa Cruz de Tenerife y no encuentra ni una habitación. Otros, en cambio, consiguen pasar la noche en plena calle sin que nadie los moleste. Es el caso de una rata muerta que ha decidido, aunque no precisamente por voluntad propia, establecerse en la calle Juan Albornoz Sombrita, en el barrio de Nuevo Obrero, en Ofra.
El animal fue grabado durante la noche del lunes 16 de noviembre. Hasta ahí, una estampa desagradable, pero nada que no pudiera solucionarse con una retirada y un poco de limpieza.
La sorpresa llegó este martes por la mañana. La rata seguía exactamente donde estaba, como demuestra una segunda grabación realizada horas después. Ni se había movido ni, por lo visto, nadie se había encargado de moverla.
Y eso que no parece una vecina especialmente conflictiva. No hace ruido, no ocupa aparcamiento y tampoco reclama mejoras para el barrio. Simplemente permanece allí, a la espera de que alguien considere que un animal muerto en plena vía pública merece algo más que indiferencia.
Una noche tranquila en Ofra
La escena tiene su particular ironía. Mientras Santa Cruz se prepara para iluminar sus calles con motivo de la Navidad, en Juan Albornoz Sombrita hay una visitante que podría acabar formando parte del decorado si nadie interviene.
No es, además, la primera vez que la limpieza y el mantenimiento generan quejas en esta zona de la capital. El pasado mes de octubre, la plataforma vecinal de Ofra-Nuevo Obrero denunció distintas deficiencias y reclamó la limpieza de un solar de las inmediaciones, cuya acumulación de maleza y basura, según los residentes, podía favorecer la aparición de plagas.
La rata, desgraciadamente, ya no puede hacer nada por cambiar de sitio. Ahora solo falta que alguien haga algo por ella.