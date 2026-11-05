“En La Gallega hay más ratas que personas”: la denuncia vecinal en Santa Cruz debido al increíble número de roedores

Una nueva denuncia por la presencia de ratas en La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife, ha llegado a las redes sociales. Una publicación difundida en TikTok reclama al Ayuntamiento una mayor atención a la limpieza del barrio y sus espacios públicos, especialmente aquellos utilizados por los niños.
La cuenta @noticiaspicon ha compartido un mensaje en el que expresa su malestar por la situación que asegura que se vive en esta zona de la capital tinerfeña. «Hay más ratas que personas», afirma la publicación, que utiliza la ironía para denunciar lo que considera una falta de mantenimiento.
Bajo el mensaje «Necesitamos ayuda en el barrio de La Gallega», el autor critica la situación de limpieza y dirige sus reproches al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
@noticiaspicon ‼️NESECITAMOS AYUDA EN EL BARRIO DE LA GALLEGA‼️la situación hoy en día en el barrio de la gallega es que hay más ratas que personas,el gobierno lo que debería hacer es casas a las ratas,ya que son más que nosotros y se me que son más importante que nosotros muchas gracias por siempre tener este barrio limpio,sus parques siempre limpios y gracias a dios por todo lo que hace el ayuntamiento del sobradillo por este barrio los niños salen a jugar a los parques.(quien entienda lo que es el sarcasmo siempre agradecido🤬🤦🏻🤷🏾♂️) @ayuntamientodesantacruzdetenrife💩💩🐀🐀🐀#ratas #basura#ayuda#limpieza #lagallega ♬ sonido original – NOTICIASPICON🇮🇨
Las quejas por las ratas en La Gallega
La publicación recurre al sarcasmo para cuestionar el estado de los espacios públicos. En concreto, hace referencia a los parques infantiles y a las condiciones en las que los menores pueden utilizarlos.
El mensaje llega acompañado de etiquetas relacionadas con la basura, la limpieza y el barrio de La Gallega, además de una mención a la cuenta del Consistorio.
La denuncia reclama una intervención municipal ante la presencia de roedores que describe, aunque no aporta un recuento de ejemplares ni precisa los puntos concretos en los que se habrían producido los avistamientos.
El Ayuntamiento aseguró en septiembre que había erradicado el foco
Esta queja se produce después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asegurara, el pasado septiembre, que había eliminado varios focos de ratas detectados durante el verano.
Según publicó DIARIO DE AVISOS el 11 de septiembre, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó entonces que se habían registrado incidencias puntuales en El Sobradillo, La Gallega y la calle Diego Cruz, en Ofra, que, según su versión, habían sido erradicadas.
La presencia de roedores también había provocado denuncias en otras zonas de la capital, entre ellas la plaza del Príncipe, Valleseco y el parque García Sanabria. En el caso de la plaza del Príncipe, el Ayuntamiento llegó a vallar parte del recinto para realizar trabajos intensivos de control de plagas tras detectar indicios de roedores alrededor del antiguo quiosco.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, había descartado en septiembre la existencia de una plaga generalizada en Santa Cruz y atribuido los avistamientos a focos puntuales y factores como el calor o los restos de basura depositados fuera de los contenedores.