Una plaga de roedores andan a sus anchas por las calles de Santa Cruz: “Ratas como cocodrilos”

Las ratas se han convertido en una presencia cada vez más habitual en distintos puntos de Santa Cruz de Tenerife. Los vecinos llevan semanas denunciando la aparición de roedores en calles, plazas, jardines y zonas próximas a contenedores, una situación que, según aseguran, se está agravando y que ya ha generado escenas de alarma entre residentes y clientes de establecimientos de restauración.
La Asociación de Vecinos El Perenquén pone el foco sobre este problema y reclama al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que refuerce las actuaciones para controlar la presencia de roedores. El colectivo asegura que se han detectado ratas en diferentes espacios del centro de la capital y advierte de que las condiciones de suciedad en algunas zonas pueden favorecer su proliferación.
Entre los puntos señalados por los vecinos se encuentran la plaza del Príncipe, la plaza de los Patos y el entorno del parque infantil del García Sanabria. La asociación también ha difundido imágenes de la zona de Residencial Anaga, donde denuncia la acumulación de suciedad en jardines y paseos.
Una rata sorprende en pleno centro de Santa Cruz
La presencia de roedores también se está haciendo visible en algunas de las calles más transitadas de la capital. Uno de los últimos episodios se produjo en la calle Bethencourt Alfonso, donde una rata fue grabada corriendo mientras había clientes en los establecimientos de restauración de la zona.
La aparición del roedor provocó el temor de algunos de los presentes, que llegaron a levantarse de sus mesas.
Los vecinos sostienen que la basura en la calle y restos de comida, que vienen de problemas de limpieza, facilitan la aparición de estos animales.
Una plaga junto a los contenedores en El Sobradillo
Las denuncias no se limitan al centro de Santa Cruz. Otro vídeo difundido recientemente en TikTok muestra varios roedores en la calle La Aulaga, en El Sobradillo.
En las imágenes, un vecino denuncia la presencia de una supuesta “plaga” y muestra al menos cinco ratas alrededor de una bolsa de basura situada junto a los contenedores. Los animales aparecen corriendo por la zona y manipulando los residuos.
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Lo llegan a comparar con “ratas como cocodrilos”, en referencia al tamaño que aparentan tener algunos de los ejemplares grabados. La publicación ha vuelto a generar preocupación entre los residentes por la presencia de roedores en las proximidades de viviendas y espacios públicos.
Los vecinos reclaman más desratización y limpieza
La Asociación de Vecinos El Perenquén asegura que ya ha solicitado actuaciones de desratización y considera que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes para contener el problema que denuncian.
El colectivo reclama una intervención que no se limite únicamente al control de los roedores. También pide mejorar la limpieza de jardines y paseos, prestar especial atención a los espacios donde se acumulan residuos y reforzar la vigilancia de las zonas públicas, especialmente aquellas frecuentadas por familias y menores.
La preocupación de los vecinos se extiende así a diferentes barrios y espacios de Santa Cruz. Desde el centro hasta El Sobradillo, las imágenes y testimonios sobre la presencia de ratas se han multiplicado en los últimos días.
Los residentes reclaman una respuesta coordinada del Ayuntamiento para evitar que la situación continúe extendiéndose y para garantizar unas condiciones adecuadas de limpieza y salubridad en las calles y espacios públicos de la capital.