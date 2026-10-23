‘Mira quién viene a cenar’ recibe esta noche a Shaila Dúrcal y Mario Falero

Mira quién viene a cenar estrena hoy temporada en Televisión Canaria con un nuevo día y horario de emisión. El programa presentado por Rafa Méndez podrá verse cada viernes, sobre las 23.15 horas, después de la serie El ambulatorio.
En el arranque de esta nueva etapa, Rafa Méndez abre las puertas de su casa a Shaila Dúrcal, hija de Rocío Dúrcal y Antonio Morales, Júnior. La cantante, que mantiene una estrecha relación con Canarias, donde suele actuar con sus giras y disfrutar de días de descanso, compartirá con el anfitrión una velada marcada por la música.
Además, se incorporará a la cena el joven artista canario Mario Falero, que saltó a la fama en 2022 tras participar en el programa La Voz Kids. Su presencia dará lugar a un encuentro entre generaciones, con música, anécdotas y la emoción al recordar a la gran Rocío Dúrcal.
La noche contará también con la propuesta gastronómica de la chef lanzaroteña Luna Zacharias, vecina de Rafa Méndez, que sorprenderá a los invitados con un picoteo a base de batata crujiente, guacamole y jamón ibérico. Como plato principal, preparará un original salmorejo de sandía, mientras que la nota dulce llegará con un cremoso de plátano, gofio y cacao.
Mira quién viene a cenar ha contado en anteriores entregas con invitados como Lydia Lozano, Caco Senante, David Ascanio, Aarón Gómez, Marta González de Vega, Ceci Wallace, Álex Mercurio y Mel Ömana.