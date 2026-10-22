La compañía Almealera trae al Teatro El Sauzal la obra ‘Yo nací en un surco de judías’

El Teatro El Sauzal recibe este sábado, a partir de las 20.00 horas, a la compañía Almealera (Ávila), que pondrá en escena la pieza de teatro documental y de objetos Yo nací en un surco de judías. La obra “trata de responder a la pregunta de por qué cada vez menos gente quiere dedicarse a la agricultura y a la ganadería”, explica su creadora y directora, Laura Santos.
EL VIAJE
“He recorrido 3.635 kilómetros por zonas poco pobladas de España preguntando esto a ganaderas y agricultoras. En sus casas, huertas, naves, fincas, recogiendo fruta, regando bancales o pastoreando, compartían conmigo por qué se dedican a este oficio y por qué les cuesta vivir de él. Este espectáculo es ese viaje. Un viaje acompañado de objetos y alimentos”, detalla la dramaturga acerca de una producción en la que también se sube al escenario, junto a Patricia Arroyo y Belén de Santiago.
Enmarcado en el proyecto de investigación FARM, liderado por Petra Benyei, investigadora del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD, CSIC), Yo nací en un surco de judías obtuvo el Premio al Mejor Espectáculo Feten 2026, uno de los reconocimientos más importantes de las artes escénicas en el ámbito familiar e infantil en España, de la Feria Internacional de Artes Escénicas para Niños, Niñas y Familias de Gijón.
CON Y DESDE LA COMUNIDAD
Almealera es una iniciativa de creación artística con y desde las comunidades y los territorios. Nace impulsada por Laura Santos en Navacepedilla de Corneja, un pueblo abulense de 40 habitantes. Almealera genera creaciones artísticas mediante procesos participativos con ciudadanía para profundizar en realidades que les importan. Trabaja con historias y comunidades que no suelen ocupar los escenarios, con especial interés por las de entornos rurales.