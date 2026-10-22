Galería Artizar reúne a cinco artistas ‘a contratiempo’ en su nueva muestra en Aguere

Galería Artizar inaugura mañana viernes (19.00 horas) Hacer tiempo, una exposición comisariada por Ramiro Carrillo que reúne obras de cinco artistas a contratiempo: Marco Alom (Tenerife, 1986), Julio Blancas (Gran Canaria, 1967), Laura Mesa Lima (Tenerife, 1975), Carlos Nicanor (Gran Canaria, 1974) y Victoria Valiente (Gran Canaria, 2000).
El proyecto expositivo va a poder contemplarse hasta el 5 de diciembre en la sede de la galería en La Laguna (calle San Agustín, 63), en sus horarios habituales, de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.
DIALÉCTICA DE LA EFICIENCIA
“La velocidad, la viralidad, el rendimiento son los estigmas de esta época -señala Carrillo en un texto de presentación de la muestra-, y en las artes, como en la vida, hay quien celebra esta nueva cosmovisión, quien se resigna a ella y quien se toma sus propios tiempos, como hacen, creo -y voy aquí a lo que voy-, artistas como Marco Alom, Julio Blancas, Laura Mesa Lima, Carlos Nicanor y Victoria Valiente; artistas que, con propósitos, modos y prácticas distintas y distantes, operan rechazando la dialéctica de la eficiencia y se sitúan a contratiempo; en una posición, diría, extemporánea”.
“Hacen sus obras ellos y ellas mismas. Dedican -muchas- horas a sus piezas. Trabajan más para producir menos. Es decir, desobedecen el mandato tecnocapitalista, y lo hacen no como una reivindicación de lo artesanal -eso no sé si es realmente importante para alguien, pero no es importante aquí-, sino porque, cada cual a su modo, se enreda en la tarea deliberada y activa de volver significante el tiempo, lo que me permite afirmar, solo a medias poéticamente, que estos y estas artistas lo que hacen es hacer tiempo”, agrega el comisario del proyecto. “Esto va de colocar tiempo en las obras, en el interior de las obras; un tiempo […]”, apostilla Ramiro Carrillo en otro momento, que es fruto de “una posición ética del o de la artista”.