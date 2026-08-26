Vecinos de Santa Cruz alertan de una plaga de ratas que aparecen en plazas, jardines y parques

La Asociación de Vecinos El Perenquén de Santa Cruz de Tenerife han denunciado la presencia de ratas en distintos puntos del centro de la capital y reclaman al Ayuntamiento que actúe ante un problema que, aseguran, “se está agravando”.
Según trasladan, se han detectado roedores en lugares como la plaza del Príncipe, la plaza de los Patos y el entorno del parque infantil del García Sanabria, además de otros espacios de la ciudad.
La asociación también ha difundido vídeos y fotografías tomadas en la zona de Residencial Anaga, donde denuncia la acumulación de suciedad en jardines y paseos. Los vecinos consideran que estas condiciones pueden favorecer la aparición y proliferación de roedores.
Los vecinos ya han solicitado una desratización
Desde El Perenquén señalan que ya han solicitado actuaciones de desratización, pero consideran que la respuesta no está siendo suficiente ante la situación que describen como “grave”.
Los residentes recuerdan que anteriormente el área de Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encargaba de coordinar este tipo de actuaciones y sostienen que ese sistema permitió poner fin a otras plagas que afectaban al centro de la capital.
Ahora, según explican, se les ha indicado que deben comunicar la presencia de roedores a través de la aplicación del Ayuntamiento de Santa Cruz.
La asociación reclama que, además de los avisos realizados por los ciudadanos, exista una mayor supervisión directa por parte de los inspectores municipales de las distintas áreas.
Reclaman más presencia de los inspectores municipales
“Insistimos en la importancia de los inspectores del Ayuntamiento de cada área”, señala la asociación, que considera que estos trabajadores son los encargados de coordinar y supervisar las actuaciones necesarias para mantener en condiciones los diferentes espacios públicos de Santa Cruz.
Los vecinos cuestionan que determinadas tareas terminen dependiendo exclusivamente de empresas privadas y aseguran que “todo pasa a manos privadas” cuando se reduce la intervención directa de los servicios municipales.
La Asociación de Vecinos El Perenquén reclama así una intervención para controlar la presencia de ratas, mejorar la limpieza de jardines y paseos y reforzar la vigilancia de las zonas públicas, especialmente aquellas frecuentadas por familias y menores.
El colectivo considera que la situación requiere una respuesta coordinada del Ayuntamiento antes de que el problema continúe extendiéndose por otros puntos del centro de Santa Cruz.