Control de plagas en Santa Cruz: los barrios donde actuarán contra ratas y cucarachas esta semana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Sostenibilidad, llevará a cabo durante toda esta semana una nueva campaña de actuaciones de control integral de plagas en diferentes barrios del distrito Centro-Ifara.
Los trabajos se enmarcan en la programación periódica que desarrolla el Consistorio para prevenir la aparición de focos y mantener unas adecuadas condiciones de salubridad en los espacios públicos, según se informó en una nota.
El calendario comenzará hoy martes, 13 de octubre, con intervenciones en Salamanca y Las Acacias. Mañana, miércoles, los trabajos continuarán en el barrio de Salamanca, mientras que el jueves las actuaciones se trasladarán a Las Mimosas. La planificación concluirá el viernes con intervenciones previstas en Los Hoteles y la Zona Rambla.
Las actuaciones comprenden labores de vigilancia y tratamiento destinadas a prevenir y controlar la presencia de roedores, insectos y otras especies que pueden generar incidencias en el entorno urbano.
Según se explicó desde el Ayuntamiento, esta planificación permite intervenir de forma anticipada y mantener un seguimiento continuado de las distintas zonas del municipio.
Asimismo, el Consistorio indicó que la programación preventiva se complementa con las intervenciones que se activan cuando los servicios municipales reciben avisos de la ciudadanía. La información trasladada por los vecinos y vecinas permite localizar posibles puntos de incidencia y contribuir a una respuesta más rápida y ajustada a las necesidades de cada uno de los espacios.
Aplicación para informar
En este sentido, el Consistorio recomienda utilizar la aplicación SC Mejora para comunicar la presencia de roedores, cucarachas, avispas u otras especies que puedan ocasionar molestias o riesgos en la vía pública. A través de esta aplicación, los avisos quedan registrados y pueden ser objeto de seguimiento por parte de los servicios municipales correspondientes. El Ayuntamiento recordó que determinadas prácticas contribuyen a reducir las posibilidades de aparición de plagas, como depositar correctamente los residuos, evitar dejar restos de comida en espacios públicos y no generar acumulaciones de enseres o materiales que puedan convertirse en lugares de refugio.