Cortan una carretera de Santa Cruz de Tenerife este martes: horario y guaguas afectadas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cortará al tráfico este martes, 13 de octubre, un tramo de la carretera de Hoya Fría, debido a los trabajos de asfaltado previstos en el polígono de El Mayorazgo. Las restricciones comenzarán a las 20.00 horas y también afectarán a dos líneas de guaguas urbanas.
Según ha informado el Consistorio capitalino, las obras consistirán en labores de fresado y asfaltado para mejorar el estado del firme. Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno y obligarán a modificar temporalmente la circulación y el estacionamiento en la zona.
Dónde y cuándo se cortará el tráfico en Santa Cruz
El corte afectará al tramo de la carretera de Hoya Fría comprendido entre el acuartelamiento militar y la calle Carmen Goya Hernández.
La circulación quedará interrumpida desde las 20.00 horas del martes y hasta la finalización de los trabajos, sin que el Ayuntamiento haya concretado una hora exacta para su reapertura.
Durante este periodo también se limitará el estacionamiento en el tramo afectado.
La intervención forma parte de las actuaciones de rehabilitación del firme en el polígono de El Mayorazgo, con el objetivo de mejorar las condiciones de la calzada.
Cambios en las líneas de guaguas 903 y 923
Las restricciones también afectarán al transporte público. En concreto, las líneas 903 y 923 de TITSA modificarán sus recorridos desde las 20.00 horas del martes hasta la conclusión de las obras.
Los desvíos serán los siguientes:
- En dirección al Intercambiador: las guaguas circularán por la carretera de Hoya Fría y girarán a la derecha hacia la calle Subida al Mayorazgo, donde retomarán su recorrido habitual.
- En dirección a Las Moraditas: desde la calle Ingeniero Cervera, los vehículos pasarán por Laura Grote de la Puerta, Subida al Mayorazgo y la carretera de Hoya Fría, para continuar posteriormente por su ruta habitual.
Además, quedarán temporalmente fuera de servicio las dos paradas de Hoya Fría, identificadas con los números 9100 y 9101.
Como alternativa, los usuarios podrán utilizar las paradas de Carmen Goya, números 9102 y 9103, según confirma TITSA en su aviso oficial.
Los cambios se mantendrán mientras duren los trabajos de asfaltado.