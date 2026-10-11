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Control de plagas en Santa Cruz: cinco barrios actuarán contra las ratas y cucarachas

Nueva campaña de actuaciones de control integral de plagas en diferentes barrios del distrito Centro-Ifara
Control de plagas en Santa Cruz. DA
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Sostenibilidad, llevará a cabo la próxima semana una nueva campaña de actuaciones de control integral de plagas en diferentes barrios del distrito Centro-Ifara. Los trabajos se enmarcan en la programación periódica que desarrolla el Consistorio para prevenir la aparición de focos y mantener unas adecuadas condiciones de salubridad en los espacios públicos.

El calendario comenzará el próximo martes, 13 de octubre, con intervenciones en Salamanca y Las Acacias. El miércoles, los trabajos continuarán en el barrio de Salamanca, mientras que el jueves las actuaciones se trasladarán a Las Mimosas. La planificación concluirá el viernes con intervenciones previstas en Los Hoteles y la Zona Rambla.

Las actuaciones comprenden labores de vigilancia y tratamiento destinadas a prevenir y controlar la presencia de roedores, insectos y otras especies que pueden generar incidencias en el entorno urbano. Esta planificación permite intervenir de forma anticipada y mantener un seguimiento continuado de las distintas zonas del municipio.

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Cabe recordar que la programación preventiva se complementa con las intervenciones que se activan cuando los servicios municipales reciben avisos de la ciudadanía. La información trasladada por los vecinos y vecinas permite localizar posibles puntos de incidencia y contribuir a una respuesta más rápida y ajustada a las necesidades de cada espacio.

En este sentido, el Consistorio recomienda utilizar SC Mejora para comunicar la presencia de roedores, cucarachas, avispas u otras especies que puedan ocasionar molestias o riesgos en la vía pública. A través de esta aplicación, los avisos quedan registrados y pueden ser objeto de seguimiento por parte de los servicios municipales correspondientes.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que determinadas prácticas contribuyen a reducir las posibilidades de aparición de plagas, como depositar correctamente los residuos, evitar dejar restos de comida en espacios públicos y no generar acumulaciones de enseres o materiales que puedan convertirse en lugares de refugio.

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