Ratas, cucarachas y avispas: Santa Cruz de Tenerife activa controles de plagas en 4 barrios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha programado para esta semana nuevas actuaciones de control de plagas en distintos puntos del distrito Salud-La Salle, con intervenciones repartidas entre el lunes y el viernes.
Los trabajos comenzarán en el Barrio de La Salud, donde se actuará durante dos jornadas consecutivas. El miércoles será el turno de Cuesta de Piedra, el jueves de El Perú y el viernes de Cruz del Señor.
La planificación incluye tratamientos preventivos y labores de seguimiento ante posibles incidencias relacionadas con roedores, cucarachas, avispas y otras especies urbanas.
La información municipal no concreta que exista actualmente una plaga en esos barrios ni aporta cifras sobre avisos registrados en cada zona. Las actuaciones forman parte del calendario periódico de control que se desarrolla en distintos puntos del municipio.
Calendario de controles de plagas en Santa Cruz
La previsión para esta semana queda distribuida de la siguiente manera:
- Lunes y martes: Barrio de La Salud.
- Miércoles: Cuesta de Piedra.
- Jueves: Barrio de El Perú.
- Viernes: Cruz del Señor.
El objetivo de estos trabajos, según explica el Ayuntamiento, es realizar tareas preventivas y de seguimiento en espacios públicos para detectar posibles focos y actuar cuando sea necesario.
Este tipo de actuaciones se complementa con las intervenciones que se activan después de los avisos trasladados por los propios vecinos.
Cómo avisar si aparecen ratas, cucarachas o avispas
El Ayuntamiento recomienda comunicar cualquier incidencia relacionada con roedores, cucarachas, avispas u otras especies mediante la aplicación SC Mejora.
A través de esta herramienta se pueden registrar los avisos y hacer seguimiento de las incidencias comunicadas a los servicios municipales.
El Consistorio insiste además en evitar situaciones que puedan favorecer la aparición de plagas, como dejar residuos fuera de los contenedores o restos de comida en la vía pública.
También señala la importancia de reducir espacios donde estos animales puedan encontrar refugio, especialmente en zonas donde se acumule basura o materiales abandonados.
Controles preventivos y avisos ciudadanos
El calendario anunciado para Salud-La Salle forma parte de una planificación más amplia que se va extendiendo progresivamente por diferentes barrios y distritos de Santa Cruz.
Junto a esas campañas programadas, los servicios municipales mantienen actuaciones puntuales cuando reciben comunicaciones de particulares sobre la presencia de animales o insectos.
La nota difundida por el Ayuntamiento no detalla cuántas incidencias recientes se han registrado específicamente en La Salud, Cuesta de Piedra, El Perú o Cruz del Señor, por lo que estos trabajos deben entenderse como controles preventivos y no como respuesta a una infestación confirmada.
Las actuaciones se desarrollarán durante toda la semana y afectarán a distintos puntos del distrito Salud-La Salle conforme al calendario anunciado.