Denuncian “auténtico abandono” en un barrio de Santa Cruz de Tenerife: ratas, cucarachas y un coche quemado abandonado

Vecinos del barrio de Chamberí, en Santa Cruz de Tenerife, denuncian que los restos de un vehículo quemado permanecen abandonados desde hace meses en la zona, sin que el Ayuntamiento haya procedido a su retirada.
La situación, aseguran, se mantiene pese al paso del tiempo y se suma a otros problemas de deterioro urbano que afectan al entorno.
Los residentes hablan de un “auténtico abandono institucional”, una queja de la que ha hablado Marga, vecina del barrio, en el programa Ponte al día, de Televisión Canaria.
En la conexión, se han mostrado las imágenes de uno de los terrenos abandonados del barrio que se encontraba lleno de escombros y tierra acumulada. Según la denunciante, no se trata de un caso aislado, pues asegura que en la zona hay varios terrenos en estado similar donde proliferan ratas y cucarachas, lo que “está generando preocupación entre los vecinos”.
En uno de ellos, incluso, la tierra acumulada llega hasta la acera, lo que ha provocado resbalones a varios residentes debido a la cantidad de escombros que cubren el pavimento, según ha contado Marga.
A esta situación se suma la cercanía de un colegio a uno de los solares abandonados, por el que pasan a diario numerosos niños. Los vecinos advierten del riesgo de que se produzca un accidente debido al estado de estos espacios sin mantenimiento.
“Es un asco tener esos terrenos de esta manera, con un montón de ratas y cucarachas que se han llegado a meter en alguna de las viviendas”, ha afirmado Marga durante su intervención.
Según ha explicado, las casas de la zona son de una sola planta, lo que facilita que los animales trepen y pasen de una vivienda a otra. La presencia de ratas es uno de los aspectos que más inquietud genera entre los residentes.
Otro de los puntos que más indignación provoca en el barrio es lo que los vecinos denominan “la imagen de la vergüenza”: un coche abandonado desde el pasado mes de mayo. “Al vehículo le fueron quitando piezas hasta que, hace unos meses, terminó incendiándose. Desde entonces, sigue en el mismo sitio sin que se haya retirado”, reitera Marga.
Los residentes temen que el coche suponga un peligro, especialmente para los niños, que podrían cortarse o sufrir algún tipo de accidente al acercarse a los restos calcinados. También sospechan que podría tratarse de un vehículo robado, ya que nadie lo ha reclamado desde que fue abandonado.
“Cuando se quemó pensábamos que en los días siguientes se lo llevarían, pero nos equivocamos: lleva ahí tres meses”, ha señalado la vecina, que reclama una actuación urgente para retirar el coche y limpiar los terrenos abandonados del barrio.